EVA PERÓN EN SU CENTENARIO Evita, nacida en mayo de 1919 y fallecida a los 33 años, sigue siendo una figura inclasificable entre la admiración y el rechazo
Lunes, 6 mayo 2019

El voto de la mujer. En 1945 se casó con el militar y político Juan Domingo Perón. Dos años después, Eva María Duarte, más conocida como Eva Perón o, de forma cariñosa y cercana, como Evita, impulsó la ley que permitió votar a las mujeres en Argentina. Luchó por la igualdad jurídica de los cónyuges y por la patria potestad compartida. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino. Defendió de modo ardoroso los derechos sociales de las clases trabajadoras.

También... Recibió en España, de manos del general Franco, la Gran Orden de Isabel la Católica. Evita propuso más de una vez, como objetivo no muy democrático, matar a quien hablara mal de Perón. Actriz oscura en sus inicios, era autoritaria, chillona e inculta. El escritor argentino Tomás Eloy Martínez (1934-2010) revela en su novela 'Santa Evita' (Punto de Lectura, 2006) las confidencias que le hizo Julio Alcaraz, el peluquero de Evita: «Decía 'voy del dentólogo' en vez de 'voy al odontólogo», o «no me alcanzan los molumentos». Decía también: «Están conspirando contra mí los oligarcas, los gorilas, los médicos, los antipatrias y los mediocres», contaba Alcaraz.

Su cadáver. Evita Perón, nacida en Junín, Argentina, el 7 de mayo de 1919, falleció en 1952 a causa de un fulminante cáncer de útero. La dictadura cívico-militar llamada 'Revolución Libertadora', secuestró su cadáver en 1955, ocultándolo durante 16 años. Ese amor político y corporal más allá de la muerte es el tema principal de la novela de Tomás Eloy Martínez. Evita sigue siendo una figura inclasificable que provoca admiración en unos y rechazo en otros.

Mitos. Le pregunto al escritor argentino-valenciano Jimmy Entraigües, su opinión sobre el personaje de Evita. «Sorprende en la sociedad argentina la misma capacidad de rechazo y veneración que generan sus mitos: Eva Duarte, Juan Domingo Perón, Gardel, Borges... Sin morir, Maradona ya es una leyenda santificada a la espera de un gigantesco panteón». Jimmy, que presentó en la Fira del Llibre clausurada ayer su nuevo y magnífico conjunto de relatos, 'CrUENTOS' (Búho de Minerva), fue quien me regaló 'Santa Evita', novela de 478 páginas que leí en cuatro noches (apagando bastante tarde la luz).

Palabras. Los juegos de palabras me fascinan. Jardiel Poncela ('Carlo Monte en Montecarlo', 'Los habitantes de la casa deshabitada', 'Tú y yo somos tres') fue una de mis lecturas preferidas en la adolescencia. Cabrera Infante ('Mea Cuba', 'Tres tristes tigres') era un maestro en la materia, aunque quizá algo obsesivo. Esa querencia mía ha hecho que el título del libro de Jimmy me entusiasme: 'CrUENTOS'. Es imposible sacarle más partido a una modesta 'r'. Esa inesperada 'r' nos hace ver una palabra habitual y tranquila, 'cuentos', de otra manera.

Empuñá, encogé. Leí 'Santa Evita' también atento a la evolución en Sudamérica del castellano. Julio Alcaraz le decía a Evita, ayudándola a convertirse en una gran dama: «Empuñá los cubiertos por los extremos (...) encogé los meñiques al levantar la copa». Me llama la atención que en Argentina se acentúe 'empuña' y 'encoge'. ¿Eso es así o se trata de un modo incorrecto de hablar?

Diccionario Panhispánico. Se lo pregunto a Entraigües. Me dice: «Es correcto. 'Empuñá', 'encogé' y otras formas verbales similares son aceptadas por el diccionario Panhispánico de Dudas».

Obsesión. Lo sé: leer con obsesiones 'palabreras' impide disfrutar de los matices argumentales y psicológicos que hay en los buenos libros. Fijarnos en el detalle y dejar en segundo plano la riqueza del estilo no creo que sea una buena costumbre lectora. Prometo enmendarme.

Anglicismos. Pero ayer mismo no me enmendé. Al tiempo que leía un notable ensayo de Antonio José Navarro en el libro colectivo 'American Gothic. El cine de terror USA 1968-1980' (Donostia Kultura), iba anotando en una libreta el continuo recurso del auor a los anglicismos. Apunté los siguientes: White collars, rednecks, serial killers, jogging, psychokiller, impeachment, lobbies, thriller, rape&revenge, rust beit, blaxploitation, exploit, urban legend, snuff movies, white heat, the real thing, navy, high concept, smalltown, the Boogeyman, gore y slasher.