No sé por qué la Renfe, que diría Paquita Salas, tiene interés por las performances de sus usuarios. Los asientos enfrentados en los trenes son el mal. Con mesitas o sin mesitas. Aunque a veces sean más baratos. ¿Por qué existen? ¿Dónde pones los pies, dónde la mirada? ¿Por qué no sacaste antes el billete? ¿Por qué Renfe quieres que socialicemos? Las personas somos individuos. A lo mejor, hasta misántropos. Lo mismo pasa en los ascensores. Ese momento en que saludas como cualquier asesino en serie e inmediatamente clavas la mirada en el móvil. Marina Abramovic se organizó una performance en el MoMa de Nueva York en 2010. Se sentaba en la silla durante ocho horas al día y aguantaba la mirada de quien se ponía enfrente. Se sentó Ulay, su antiguo compañero artístico y de otros negociados. Se puso a llorar y se inclinó agarrándose las manos. Yo casi me pongo a llorar cada vez que me toca un sitio de esos. Sin que nadie haya sido novio mío.