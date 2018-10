En una entrevista con el periodista Oskar Belategui a propósito de su nuevo filme, Jaime Rosales (que es un director con una de las miradas más estimulantes del último cine español) señala que en España, por nuestra tradición católica, tenemos una relación bastante peculiar con el perdón. Dice que esa educación que hemos mamado desde niños nos empuja a perdonar, pero que no sabemos hacerlo bien. Y posiblemente no le falte razón. Porque perdonar -al menos yo así lo creo- lleva implícito otras muchas acciones: olvidar, reconciliar, entender, asumir, razonar, renegar, empatizar... Demasiado verbo incluido como para realizarlo alegremente.

En general desconfío de la gente que perdona con facilidad. Siempre sospecho que tratan de cerrar la herida de una manera rápida más que de un modo efectivo. Vete tú a saber si la tradición cristiana no tuvo efecto en mí y por lo tanto no sé cómo se perdona bien. Pero en ello estoy. En realidad para conseguirlo debo preguntarme antes para qué sirve perdonar. Decía el escritor y economista Fernando Trías de Bes, en un artículo en El País, que con este gesto se consigue apaciguar la ira que nos queda en el interior tras el daño recibido. No es poco este motivo. Añadía que además supone eliminar cualquier atisbo de sed de venganza, así como restablecer el equilibrio y la justicia. Había un apunte en aquella reflexión que viene a cuento de la conclusión de Rosales. «Perdonar no es humillarse ante el otro», señalaba.

Y es que son dos conceptos que suelen equivocarse frecuentemente. «Humillar es un rasgo muy español», afirma Rosales en la misma entrevista. En su último filme, 'Petra', narra la historia de una pintora que, tras perder a su madre, ingresa en una residencia artística comandada por un creador de carácter complicado y con tendencia, precisamente, a humillar.

Pregunto a mi alrededor qué es eso de perdonar bien y cómo lograrlo. Y hay quien me recomienda hacer el esfuerzo de ponerme en la piel del otro. Y otros que aconsejan analizar las razones que han llevado a esa persona a actuar de una forma que nos cuesta entender. Algunos sugieren que lo mejor es tomarse un tiempo para meditar las consecuencias de lo que vayamos a acometer, así como no acumular rencor y asegurarnos de que este no aparecerá en un futuro. En lo que la mayoría suele estar de acuerdo es que se debe mantener la calma y, sobre todo, proceder en frío y tras previa meditación.

Como reconozco que no sé perdonar bien lo que yo procuro es no acumular sucesos que tenga que perdonar. Intento que la mayoría no me afecten lo suficiente como para sentirme dolido, ofendido o perjudicado. Siempre es mejor no tener nada que perdonar a no saber cómo hacerlo. A todo esto, qué gusto dan las películas que te animan a reflexionar en cuestiones que van más allá de su argumento.