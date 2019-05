Perdónanos Gabo

Recibo un correo del premio Gabo de Periodismo. Y recuerdo que hace ya cinco años que murió Gabriel García Márquez. Maestro de novelistas y de periodistas. En el fragor de la batalla informativa diaria, difícil pararse a pensar cuánto nos parecemos a él. Cómo de similares, diferentes o disparatadamente dispares son el periodismo que él practicaba y el que hoy se hace. Y creo que la balanza se inclina irremediablemente hacia esta última combinación de adjetivos. Leía un discurso que pronunció allá por los 90. Brutalmente actual, como si hubiera sido leído hoy. Sus alabanzas hacia el 'periodismo literario', sus sentencias como «la mejor noticia no es la que se da primero sino la que se cuenta mejor», que el lector va a quedarse recordando más el final de nuestras crónicas que el comienzo o cualquier otro párrafo. Y nosotros erre que erre con el periodismo digital. Llámenme nostálgico, pero soy de los que piensan que el periodismo de papel nunca morirá. Este que usted lee ahora (gracias). A no ser que los periodistas lo matemos, que mucha ayuda no nos hace falta. Gabo ya criticaba hace 20 años el torbellino tecnológico en el que se había visto envuelto el periodismo. ¡Hace 20 años! Qué pensaría hoy, cuando andamos idiotizados con twitters, blogs y exclusivas web. Y mientras, cuesta encontrar en la prensa cuatro historias que merezcan la pena. Yo sigo viendo textos que sólo con leerte las cinco o seis primeras líneas te dan ganas de llorar, rezar o sencillamente huir. Yo sigo comprobando como muchos chavales nuevos que llegan de becarios, saben escribir tan bien como lo haría un puercoespín. Y yo sigo estando seguro de que el gran Gabo volvería a su sepultura si viera lo que hoy hacemos. Así que, gracias Maestro, por los intentos. Y gracias, señores, por comprarnos.