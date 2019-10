EL PERDÓN HAY QUE GANÁRSELO

Pedir perdón es muy sano. Tanto como llorar. Libera tensiones. Pero ambas cosas hay que hacerlas de corazón. Un gesto impostado es casi peor que no hacer nada. Anil Murthy tiene previsto dar una explicación pública de su gesto a la afición del Valencia pidiéndoles silencio en Mestalla cuando se coreaba el nombre de Cañizares. Nunca jamás un dirigente se atrevió a tanto en tierra santa. Y eso que el club blanquinegro ha permitido que personas con nulos méritos, por ser comedido, hayan ocupado el sillón principal del palco vip. Murthy prevé aparecer en los medios oficiales del club para entonar el mea culpa. Nada de una rueda de prensa, no sea que alguien le haga una consulta incómoda, no sea que alguien le pregunte sobre la destitución de Marcelino. Aún está el valencianismo a la espera de conocer las causas del despido del entrenador asturiano. Murthy ha hecho un Rajoy. Dejar pasar el tiempo a ver si se olvida. Pues no. La afición se merece una explicación. Porque el Valencia es su gente, que no se le olvide al presidente. Pasará el tiempo y cuando marche hacia otros lares nadie se acordará de él. De Luis Casanova, Arturo Tuzón o Jaume Ortí nadie se ha olvidado. Porque se han ganado el respeto del pueblo. Murthy no. Han tenido que reclamarle que pida un perdón público. Lo hizo en privado al presidente de las peñas valencianistas, pero no es suficiente. Que se retrate. También les digo que la previsión podría quedarse en intención. Se puede esperar cualquier cosa de un presidente que carece del decoro necesario para el cargo. Y como el dueño de Singapur se entere de la intención de su asalariado no es descartable que le niegue el propósito. Menudos son. Sólo hay que ver el trato hacia Mateo Alemany. Nada menos que Lim estuvo 21 días sin contestar al mensaje del director general para que lo recibiera en su país y aclarar su futuro. Tras un segundo mensaje para avisarle de que retomaba sus funciones, le contestó con un soberbio «ok», como quitándoselo de encima. Tú di lo que quieras, que yo haré lo que me parezca, para eso soy el amo y señor. Ha procedido a no hacer nada, a mantener en el limbo al ejecutivo. Quién se cree que es el balear para que un miembro de la lista Forbes le dé explicaciones. Y todo apunta a que su futuro en el Valencia se convertirá en pasado en escasos días. Se pondrá fin a una de las épocas deportivas más potentes del club. Con errores sonados, al menos se mantuvo la coherencia en la forma de actuar y tanto Mateo como Marcelino demostraron cariño por la institución. Murthy espera la absolución de los seguidores valencianistas. Pero no se consigue con palabras, se gana con hechos, con humildad, con respeto a una institución centenaria y sabiendo que se debe a las personas que sienten el Valencia como su familia.