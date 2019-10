Cuando estalla el volcán en plan pepinazo de magnitud sideral componemos el rostro de ese chavalín que se perdió en la atiborrada playa un domingo de agosto y, tras mirar hacia la izquierda y hacia la derecha, susurra al borde de la llantina: «¿Mamá? ¿Dónde está mí mamá?» Sólo entonces arrojamos nuestra mirada buscando esos líderes que nos gustaría admirar para detenr los desaguisados. Necesitamos encontrar a esos líderes que serían como la mami que nos arrullaba cuando pequeñuelos y nos masajeaba el pecho a base de verde y cremoso vicksvaporub.

Pero esos líderes no están, nunca están, nosotros mismos nos hemos encargado de fulminarlos en cuanto alguno apunta maneras. Presos de nuestra pertinaz amnesia, me causa bastante bochorno cuando escucho a ciertas personas, a tantas y tantas personas, vindicar los políticos que manejaron nuestra Santa Transición con precisión de audaz funambulista. Que si Suárez, que si Carrillo, que si Felipe, que si... A todos se les puso a caldo de una manera implacable y cruel y sin la nostalgia que imprime el transcurrir de los años no recibirían esta suerte de cariño póstumo. Hemos decapitado tanto y con tanta furia que, al final, la talla de los líderes se ha jibarizado hasta alcanzar el pensamiento cortoplacista y pigmeo. Hace unos días, Paco Segura, destacado empresario de esta Comunitat, confesaba que si le llamasen para practicar el arte de la política diría que no «con tristeza». No le reprochamos sus palabras. Ningún científico brillante, empresario robusto, opositor de éxito o escritor talentoso, por poner unos ejemplos, se atreve a adentrarse en el pantanal de la política porque nosotros, los probos ciudadanos que siempre nos quejamos ante la escasez de estupendos capitanes, mutaríamos en las arenas movedizas que le succionarían hasta su extinción.