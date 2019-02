PERDÍ LOS PAPELES

H e escrito en esta columna muchas veces a favor del respeto y las buenas formas en los campos de fútbol base de la Comunitat. Por mi parte, sería hipócrita apuntar que soy un padre modelo, y necio esconder si alguna vez he perdido los papeles. El domingo pasado reconozco que me sobrepasó la situación. Mi hijo juega en el alevín A del Juventud Chiva y teníamos partido en Fuenterrobles. El pueblo celebraba la festividad de la Candelaria, por lo que aprovechamos el día para comer de lujo en Casa Genaro junto a otro matrimonio amigo y por la tarde disfrutar del partido de los chiquillos. El día no amaneció redondo del todo. Muchísimo frío y un trancazo cum laude trastocó mi plan previsto. Comimos bien y después del postre nos encaminamos al campo de fútbol del Fuenterrobles, un terreno de tierra (más bien piedra), con líneas de cal y ese regusto a fútbol de otra época. Un campo huérfano de lujos, nada que ver con el césped artificial que hoy alfombra los terrenos de las escuelas y con un aire gélido que amenazaba con convertir a los padres en estatuas de hielo. Es admirable que una población como Fuenterrobles con 690 habitantes se esfuerce en mantener a dos equipos de fútbol base para que los niños de la zona disfruten de su pasión. La Federació (como ahora hay que llamar al órgano rector del fútbol valenciano) me consta que está en la faena de mejorar la situación de sus instalaciones. El benjamín del Juventud Chiva jugó antes y perdió 3-2. El frío y el bote del balón fue clave para la derrota. Los fuenterrobleños se hacen fuertes en su casa. A las cinco de la tarde, cuando el termómetro bajaba todavía más, fue el turno de los nuestros. En estos campos la clasificación no sirve para nada y nos fuimos al descanso con un 3-0 en contra. El paso por el vestuario cambió el partido y logramos al final un empate a tres que incluso pudo ser una victoria. Pues bien, tras el tercer gol, una persona de Fuenterrobles, insisto, solo una persona de Fuenterrobles, se acercó a nosotros -éramos tres varones y una mujer- y empezó a importunarnos. Le pedimos por favor y con buenos modales que nos dejara en paz. El señor, en lugar de irse, empezó a atosigar y molestar de malos modos a la chica de nuestro grupo. De manera insistente y sin educación, sólo por el simple hecho de que estaba grabando el partido. Me acerqué al tipo y con cortesía le pedí que nos dejara en paz, ya que nosotros no le estábamos molestando. El señor, abrigado por alguna copa de más, se puso a un palmo de mi cara y empezó a imitar de manera burlesca mi evidente afonía. Perdí los papeles y le solté un improperio sin educación. El asunto no pasó a más porque decidimos irnos de ese lugar. Los clubes y Federació, lo primero que tendrían que hacer, es dejar de vender alcohol en los bares de sus campos.