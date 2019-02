Perdernos el respeto

Aunque algunos consideren que el acontecimiento político más importante de esta semana ha sido el lanzamiento del 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez, el verdadero acontecimiento político ha sido la renuncia de Antonio Montiel a sus cargos en Podemos. El que fuera secretario general Podemos y portavoz en Les Corts hasta hace dos años ha dado una rueda de prensa donde anunció que deja la política de partidos. Un anuncio mucho más interesante que el de Errejón y otros lidercillos de Podemos que han ido dejando solo al señorito Pablo Iglesias con su proyecto. Y el interés no está en el hecho de la dimisión, que cualquier analista político anticipara como lógica, previsible, prudencial y sensata, sino en las declaraciones que la han acompañado. Con claridad, Montiel ha dicho: «Nos hemos perdido el respeto».

Esta «falta de respeto» no la sitúa entre los enemigos políticos o adversarios parlamentarios, lo que pudiera tener cierta lógica en un contexto de confrontación electoral. La sitúa entre compañeros de partido, y con ella describe el modo de proceder de un partido que él mismo contribuyó a crear. A diferencia de casi todos sus propios compañeros de partido a los que no se les conoce oficio ni beneficio fuera de la profesión política, Montiel se ha despedido como un señor y ha declarado que vuelve a la Administración y, si fuera posible, a las clases de profesor asociado que tenía en la universidad. No abandona sus ideas ni su militancia de base, pero transmite una lección sencilla y elegante a todos los lidercillos de Podemos que no han leído a Max Weber y que desconocen la diferencia entre 'vivir para' y 'vivir de' la política.

Es probable que las declaraciones que ha realizado le fuercen a padecer lo que el marxismo más castizo llamaría una 'autocrítica' y tenga que salirse del partido antes de que el correspondiente comité le abra expediente y lo fulmine de la casta emergente que controla los círculos. No ha renunciado a sus convicciones políticas y ha recordado que seguirá manteniendo el valor del municipalismo y la participación de los ciudadanos en la actividad política. Ha dejado claro que los actuales señoritos del partido han traicionado la movilización de la izquierda y que la han convertido en 'una cuestión de camisetas' sin base social alguna.

Este portazo de Montiel tiene varias lecturas y ahora que se están cerrando las listas en todos los partidos, nos proporciona dos lecciones. La primera tiene que ver con el respeto, las formas y ciertos mínimos de dignidad entre militantes que, en algún momento, fueron amigos. La segunda: el caciquismo, como forma de ejercer el gobierno local donde un líder accede y mantiene el poder de una forma clientelar, también es una práctica habitual de la nueva política. Se aprende pronto el paso de una izquierda de señoritos a una izquierda de caciques.