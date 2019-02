Perder con dignidad

Después de dos intensas semanas de declaraciones, en las que uno tras otro han sido llamados a comparecer todos los encausados en el juicio al 'procés', son muchas las frases que han quedado para los anales de la Justicia española. Pero, sobre todo, lo que ha quedado evidenciado es que las estrategias procesales de los acusados van a acabar reduciéndose a sólo dos. De un lado, la seguida por Junqueras y Romeva, afanados por convencer al tribunal de que aunque ellos montaron un referéndum y declararon la independencia, lo que hicieron no entrañaba ningún tipo de comportamiento antijurídico toda vez que el de autodeterminación es un derecho humano universalmente reconocido; y de otro la de los Rulls y los Turulls, quienes han preferido sostener que ellos no movieron un solo dedo para llevar a Cataluña a la independencia precisamente porque habían sido advertidos de que hacerlo era ilegal. Vaya: la de las estrellas del 'procés', empeñados en afirmar que «lo hicimos, pero no era delito»; y la de sus actores de reparto, refugiados en el «como era delito, no lo hicimos», si se me permite simplificar un tanto el reparto de papeles y la letra del guión.

Que la primera de las estrategias no va a conducir a sus promotores más que a una larga temporada en la cárcel lo indica su mera enunciación: si algo tienen claro los jueces del Supremo es precisamente el alcance de la ley, de modo que admitidos los hechos, la tarea de encajarlos en los tipos penales oportunos es cosa relativamente sencilla. Pero sostener esto no equivale a pensar que la segunda de las estrategias vaya a llevar a sus seguidores a ningún otro lugar: tenemos por delante semanas y semanas para que ante el tribunal desfilen todos los instrumentos probatorios acumulados durante la fase de instrucción y quede meridianamente demostrado que esa supuesta inhibición de todo acto antijurídico no es más que una mala coartada.

Se me dirá que la estrategia de Junqueras y Romeva, aunque suicida, es al menos valiente, en tanto que la de sus grisáceos subalternos -¿cómo pudieron tipos de ese nivel intelectual y esa catadura moral gobernar Cataluña? He ahí la gran incógnita de este proceso- es, además de suicida, cobarde. Pero no estoy muy seguro de que esta afirmación sea más que una verdad a medias. Lo verdaderamente valiente sería admitir tanto los hechos como el delito -«violé las leyes, sí, y por mi país lo volvería a hacer»- y pechar con las consecuencias de un desafío de este calibre asumiendo que cuando las cartas vienen mal dadas lo único que de verdad te queda es saber perder con dignidad. Aunque bien mirado, lo verdaderamente valiente sería admitir de una vez por todas que el 'procés' fue todo él un gigantesco engaño: el de unos políticos de tercera que embaucaron a todo un pueblo -medio, en puridad- convenciéndole de que podrían pasar a la historia de las Naciones sin sangre, sin sudor, y sin lágrimas.