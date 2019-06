PERCEPCIONES

Admiraba su juego por creativo. El sentimiento de admiración se reforzaba por un punto de extravagancia exótica: Michel Platini comenzó su carrera en el equipo del Nancy y aquí uno, por esas casualidades de la vida, nació en esa ciudad. Primaba, pues, esa especie de cerrilismo de terruño que nos lleva a apreciar la coincidencia geográfica con la celebridad de turno.

Al antaño astro del balón le buscan las cosquillas por su presuntas corrupciones cuando ejercía de jefazo en la cúpula del deporte rey. Le detuvieron recientemente y chupó comisaría durante quince horas. Parece ser que, de momento, anda en libertad sin cargos. Sin embargo, cuando observé su careto vía televisión, bastante abortargado como consecuencia del largo interrogatorio, le vi jeta de culpable definitivo. Ignoro si el hombre es inocente o culpable y, en verdad, tampoco me preocupa demasiado, lo que me interesa es el curioso fenómeno que bien conocemos por aquí; esto es, cuando una persona recibe la espesa sombra de la sospecha se modifica nuestra percepción. A muchos de nuestros políticos imputados, personas que gastaban aire mediocre, gris, incluso apardalado, de repente, tras la llamada de la Justicia para investigar las posibles tropelías, les detectamos aspecto de malvados profesionales y nos cuesta una barbaridad desembarazarnos de esa sensación. Nuestro paladar se desvirtuó con los aquelarres justicieros y será difícil escapar de los condicionantes que nos empapan. Dicho esto, cierto es que los tinglados deportivos y multimillonarios del fútbol o de las olimpiadas apestan a chanchullos, enchufes y martingalas. Intuímos que, para alcanzar esas cumbres de pasta y poder, se precisa voracidad de tiburón blanco y personalidad zorruna. Vamos, que no me fío de ninguno de esos gerifaltes. ¿Ven? Ya estamos prejuzgando...