Percepciones

Estos últimos tiempos he asistido casi atónito ante el vuelco que ha tomado el pensamiento de izquierdas en nuestro país, y su percepción de la realidad, comenzando desde que convirtieron al negacionismo de la globalización y demonizándola al extremo, que ahora, tras años de importante crecimiento económico del mundo, no saben cómo enfrentarse a la búsqueda de la justicia social. Y necesitamos a la izquierda.

Cuando Donald Trump, como responsable de la política internacional de los Estados Unidos de América, denuncia los malos pactos económicos establecidos por sus antecesores en el cargo, se interpreta en el resto del mundo como una ataque a la globalización y por tanto al libre comercio, la izquierda española aplaude por defecto en vez de preocuparse por coincidir con estos planteamientos políticos.

Por cierto al escribir esta sutil referencia sobre el presidente de los Estados Unidos de América he sentido el miedo a que mis palabras queden registradas de alguna forma y me puedan impedir algún día viajar a aquel inmenso país.

Y es que con independencia de que el presidente de Estados Unidos renegocie con México o con China los porcentajes de participación nacional de cada uno en los negocios que les interesa, lo bien cierto es que para nada afecta al imparable avance de la globalización, que como vemos no se sustenta en le necesidad de que en los países emergentes se garantice el incremento de los servicios sociales y derechos de los trabajadores para asimilarlos a los nuestros, tal y como se exigía antaño por las organizaciones sociales con las denuncias a Nike u otras importantes marcas de confección, sino que para el Sr. Trump se concreta en los porcentajes de participación de su nación en el negocio. Eso sí, con el fin de que sus trabajadores tengan trabajo (que va a ser que por eso le votan).

Ante el fenómeno de la globalización y su posible problemática sólo cabe pensar en soluciones globalizadas, y por tanto en el avance de las organizaciones supranacionales, como la Unión Europea. En Europa hemos eliminado los aranceles y no nos va tan mal. Lo que está claro es que mirarse el ombligo va ser que ya no vale.

Es pues urgente que se desarrolle un modelo global de respeto de los derechos de las personas y que establezca un marco de negocio e impositivo estable que permita redistribuir la riqueza en la Tierra... pero ¿qué pasa en el espacio?

Trump nos lo ha avanzado, está preparando un ejército para el espacio. Un multimillonario ruso dice haber creado una nación espacial. Ya hay previstos o se han realizado viajes privados al espacio. Hay previsiones de ocupación de nuestro satélite la Luna por varios países. Es cierto que hemos sido capaces de repartir la investigación de la Antártida, pero ¿dónde están las Naciones Unidas cuando se habla del espacio?

Si no somos capaces de afrontar la globalización en nuestra tierra, ¿cómo vamos a evitar los conflictos en el espacio que acaben repercutiendo en la Tierra? Deberemos volver a restablecer el «justo derecho de conquista», si es que alguna vez desapareció.

Trump es un visionario, nos ha puesto sobre la pista, podremos darnos cuenta o no, pero ya no queda casi tiempo, es imprescindible que los ciudadanos bajemos los humos de los líderes mundiales, no nos interesan los egos de Putin o Trump, queremos poder vivir de nuestro trabajo y para ello debemos regenerar el orden internacional y establecer las reglas de entendimiento para esta Tierra y para el espacio. No podemos dejar esta tarea exclusivamente a los tecnócratas, que están haciendo un encomiable labor que no se percibe por los ciudadanos. No podemos dejar esta responsabilidad a algunos liberales que entienden el libre comercio como expresión de la igualdad de oportunidades y bajo el cumplimiento de una misma ley para todos. Nos hace falta la izquierda. Necesitamos líderes capaces de entender la globalidad, no que la nieguen.

Sólo si somos capaces de establecer un orden mundial, podremos establecer un orden espacial, que no olvidemos que aunque nos parezca que queda lejos, está ahí desde siempre para saciar nuestra sed de «justo derecho de conquista», y mejor si no nos damos «de leches» entre nosotros mientras nos vamos de conquista.