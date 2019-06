EL PEQUEÑO QUE SE HACE CADA VEZ MÁS GRANDE Iván Montoya carga con la herencia del balonmano alicantino, donde se llegó a pagar con una grúa a su jugador estrella FERNANDO MIÑANA Domingo, 23 junio 2019, 10:50

Iván Montoya fue el máximo goleador del Fertiberia en los play off que condujeron al equipo de Sagunto de regreso a la División de Honor. Valencia, su provincia, vuelve a tener un equipo en la elite del balonmano español. Y subsana así una deshonra para la tierra del Marcol, el Alzira o el Valencia, solo en el flanco masculino.

Hablo con Montoya antes de que se vaya de concentración con la selección española que en unos días disputará el Mundial júnior en Galicia. Está en Alicante después de celebrar el ascenso impulsado por sus 16 goles en un par de partidos. Y me encuentro a un tipo extraordinariamente corriente, que le pregunta a su madre cada duda y que no escatima ni una respuesta.

A su madre le pregunta por sus antecedentes en el balonmano. Como su abuelo, que jugó en el Obras del Puerto y en el Sporting Salesianos. O el tío de su padre, que también pasó por el Obras del Puerto y que llegó a jugar a balonmano 11.

Como no tengo ni idea de qué es eso tan bizarro del Obras del Puerto, le pregunto a Nacho Nebot, que fue un jugador destacado, luego dirigente y también médico de la selección absoluta o, ahora, como Iván, de la júnior. Su memoria abarca varias décadas del balonmano valenciano y se ríe cuando le hablo del abuelo de Montoya. «Yo jugué contra su abuelo», desvela.

Nebot me explica que aquel equipo, como no podía ser de otra forma, jugaba en la zona portuaria y que él llego a ver cómo los árbitros acababan en el mar. Y recuerda a su gran referente, Pitiu Rogel (1943-2001), que jugó muchos años en el Obras del Puerto, que después, en 1974, se convirtió en el mítico Calpisa -ganó la Liga, la Copa y la Recopa-, porque el extremo internacional -fue olímpico en Múnich 72- se negó a irse fuera. No se dejó tentar por el Barcelona ni por el Atlético. Y el club, humilde, le recompensó dándole una grúa del puerto para que la explotara él y pudiera sacarse un dinerillo.

La historia suena a batallita del Nodo, pero el balonmano español no está ahora mucho más boyante. Iván Montoya, que ha fichado por el Huesca, advierte que en Sagunto recibían diez pagas y que si ganabas entre 1.300 y 1.500 euros ya podías darte por satisfecho. Cómo no se van a ir los mejores, salvo los que recalan en el Barça, al extranjero.

Montoya tiene 20 años. Nació en la playa de San Juan y podría tener la vida resuelta trabajando en la empresa de su madre, Consuelo Martínez, que se dedica a comerciar con bananas procedente de las Antillas francesas y provee a una potente cadena de supermercados. El pivote, por si acaso, está estudiando el doble grado de ADE y Marketing.

En el balonmano está abonado al 2, el número que lucieron su abuelo, su tío-abuelo y su padre. Se gana el jornal jugando como pivote pese a que es pequeño para esa posición de colosos, como sí lo eran sus modelos predilectos: Julen Aginagalde (1,95) y Rolando Uríos (1,93). Montoya mide 1,79, pero pesa 108 kilos. «Compensa su estatura con una gran fortaleza», aclara Nebot. El alicantino no pierde mucho tiempo con esto: «Al final se trata de coger las bolas y meterlas».

El chico proviene de la fantástica escuela del Agustinos, uno de esos colegios que no se rinde a la tiranía del fútbol. Sus padres lo apuntaron a actividades extraescolares y desde el primer momento se le dio bien: pasó por todas las categorías y ha sido internacional con los hispanos promesas, los juveniles y últimamente con los júnior.

En cuanto puede, como en vísperas de la concentración, se marcha a Alicante. «A mí me encanta el mar», anuncia antes de explicar que le gusta salir a navegar, pero también tumbarse en una cala con un buen libro y esperar a ver caer el atardecer. Uno de sus rincones predilectos es el cabo de las Huertas, en su tierra.

Han sido días de desconexión. De ir con los amigos a ver la mascletà en la semana anterior a San Juan y tomarse una cervecita. O de salir a cenar con los amigos. Cuida mucho de su físico, pero no quiere caer en la obsesión y, cuando toca, no tiene problemas en saltarse la dieta. Trabaja con un nutricionista, Néstor Vicente, de la Universidad Manuel Hernández, desde que era cadete. Es el mismo que tuvo David Ferrer.

Yo, que ya tengo la edad de los padres de los deportistas, le recalcó la importancia de adquirir buenos hábitos cuanto antes. Y él, muy aplicado, bien educado, me responde que sí, que lo tiene claro. Creo que me hago viejo.