PEPITO PISCINA

Como todos somos mayorcitos, no hará falta explicar que hablar de las armas del Getafe de Bordalás no es esconder las miserias del Valencia. Es compatible hablar de Damián Suárez y de Chichizola. Uno porque agrede sin balón a los contrarios y el otro porque el valencianista no le vio tocar el balón en todo el partido. El Valencia está cerca del KO por sus propios errores. Sin filtros. Bordalás ha conseguido armar un bloque sólido, compacto, competitivo y que juega perfectamente a lo que le pide su técnico. La capacidad del alicantino como entrenador es indudable. Tan indudable como la mezquindad de sus palabras. El martes su equipo fue mejor sobre el césped y justo ganador. Pero cuando salió a rueda de prensa se retrató y perdió todo lo ganado. Sus impresentables palabras sobre Marcelino y Klopp son vergonzosas, revanchistas y maleducadas. Marcelino -bastante crítico con el Getafe, su césped, su riego y su reglamento- jamás señaló, menospreció o atacó a Pepito Bordalás. Nunca. Justo lo que sí hizo Pepe -desde hoy Pepito- el martes. No hay argumento más mezquino que defender tus intereses con el ataque personal. Pero claro, nada nos debe extrañar cuando tiene en su cuerpo técnico a un aspirante a títere de feria gesticulando hacia los banquillos contrarios como si llevara pañales. Por no hablar de ese habitante de la granja -que no granjero- que Pepe alinea en el lateral derecho y que reparte por el campo bellotas en lugar de caramelos. A Pepito hay que entenderlo. No puede salir a una rueda de prensa a decir que el animalito ha pisado a un contrario o que, como el año pasado, ha tumbado a bofetadas a Gayà. Todo esto sin balón, claro. Ni aceptar que su césped es penoso aunque hayan tenido que cambiarlo ¿Que va a hacer el pobre hombre? Pues acudir a Jürgen Klopp para tapar las verdades del barquero. Pero yo le entiendo. Entrena en una ciudad del sur de Madrid y deben haber pensado que la bula papal y mediática de la capital allí también llega. Que si agreden a los contrarios no pasa nada, que si salta un energúmeno de tu banquillo no se va a enterar nadie y que si tu césped da pena o no lo riegas nadie se va a quejar. Y si alguien se queja será como cuando al Madrid le regalan un penalti; nadie dirá nada. Pero resulta que se lo ha hecho al Valencia. Y como el Valencia es bien grande y su entrenador no se calla, a Pepito ya no le va bien que no le hagan la pelota. Que no le digan lo buen entrenador que es y el milagro que está haciendo. Ya si encima las teles nacionales sacan al Premio Nobel de su banquillo o el pisotón del de las bellotas implosiona. Con lo que le ha costado llegar a primera ese ruido no lo puede permitir. Y embarra la verdad; que del césped ya se quejó Valverde -y no se cuantos más- y que a sus jugadores y ayudantes les retrata la tele muy a su pesar. Y encima llegó el VAR. Corren malos tiempos para Pepito superstar.