No hay peor ciego que el que no quiere ver

Usted y yo tenemos la inmensa suerte de haber vivido una auténtica revolución tecnológica que sin darnos cuenta nos ha cambiado radicalmente la vida. Hace pocos años recordaba cómo los teléfonos móviles, que nos permitían mantener conversaciones callejeras, se han convertido en la actualidad en modernos ordenadores y centros de comunicación. Este último concepto, el de las interrelaciones personales es el que ha dado un giro de 180 grados. Hemos pasado de lo analógico a lo digital, del fax al e-mail, del alto al bajo coste, del mundo presencial al mundo virtual, del libro a la web, de la carta al chat. En un corto espacio de tiempo se han modificado todas nuestras rutinas para acabar con un procesamiento mucho más eficaz. Esta realidad y otras muchas más mundanas son las que no han comprendido en el partido popular de Pablo Casado. El «¡qué hostia, qué hostia!» que se le escapó a Rita Barberá, descanse en paz, se queda corto frente a la hecatombe popular sufrida en las pasadas elecciones. El PP no puede buscar ni culpables ni justificación en la fragmentación del voto. Como en cualquier empresa el problema radica en la calidad del producto que ofrece, y desde hace tiempo la estrategia popular no ha conseguido conectar con la amplia mayoría de ciudadanos. No son conscientes de ese cambio que se ha producido en una sociedad que ha avanzado y se ha adaptado a un nuevo tipo de vida. La gente de la calle quiere escuchar temas cotidianos, mundanos, lejos de las grandes y complicadas políticas que se tratan en las Cortes. Sirva de ejemplo la comunicación por redes sociales que ha desarrollado durante toda la legislatura el grupo de Compromís. Fotografías y mensajes cotidianos que consiguen traducir contenidos de su trabajo en elementos interesantes. Hasta en algo tan sencillo como en la forma de vestir son ejemplo de comunicación con el ciudadano, auténtico reflejo de la realidad de la calle. Tras las elecciones del pasado domingo, si ha quedado algo claro es la importancia de la comunicación por encima de la buena gestión. Gustarán más o menos las políticas que desarrolla la izquierda, pero es indudable que por un lado sabe medir bien los tiempos y por otro tiene el control absoluto de la mayoría de los medios de comunicación. Lo mismo sucede con el peso ideológico en la mayoría de contenidos televisivos como series, concursos, programas del corazón, pero eso daría para escribir un especial.

El PP se hunde en una tremenda crisis y no se atisban movimientos que vayan a propiciar un cambio de estrategia. Mientras no sean un fiel reflejo de la nueva sociedad, no sean capaces de comunicar y conectar la realidad desde su punto de vista, los populares se desangrarán por deméritos propios y no por fragmentación ajena.