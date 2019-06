Qué pensará Grau de Ribó y Grezzi

Me quedé corto cuando aseguré, el 10-09-2018, que «antes expirará la licencia [que permite a dos empresas explotar el servicio de autobús turístico] que [Compromís] cumplirá la amenaza» de retirársela. No sólo no va a privarles de ella sino que va a prorrogársela un año más. Lo anunció, el pasado miércoles, Giuseppe Grezzi. El mismo que culpó al PP de que dichas empresas operasen sin pagar tasa alguna el día en que a Alfonso Grau y el mayor de ambos concesionarios fueron detenidos. El mismo que acusó a su predecesor, Alberto Mendoza, de renovarles el permiso cuatro días antes de las elecciones de 2015. El mismo que en enero de 2016 cifró en 7 los millones que Valencia había dejado de ingresar desde 1999. Y el mismo, en fin, que lleva todo el tiempo transcurrido desde entonces amparándose en una supuesta falta de funcionarios para no sacar a concurso esta otrora sospechosa adjudicación. Con el agravante de que a la mañana siguiente de que dijera Diego donde antes había dicho digo se hizo pública la sentencia de la Audiencia por la que se condena a Alfonso Grau y al adjudicatario a distintas penas de cárcel por sendos delitos de cohecho y uno blanqueo de dinero, en el caso del edil. Y ni Grezzi se dio por aludido ni el alcalde le corrigió, desmintió o defenestró. A lo más que llegó Joan Ribó al ser preguntado por la pena impuesta al exvicealcalde de Rita Barberá fue a lamentar que Valencia vuelva a estar en lenguas por asuntos «muy viejos». Y ahí se le fue la lengua, claro. Porque, ¿cómo va a ser 'viejo' un permiso que no expira hasta mañana, martes 11 de los corrientes, y que su concejal de Tránsito se ha comprometido a ampliar, si no lo ha ampliado ya a pesar de todo lo que insinuó acerca de los chalaneos que darán con el bigote de Grau en cárcel? Ese escándalo no puede ser más actual. Está tan vigente como la concesión en cuestión. Y lo que no puede hacer el alcalde saliente es actuar como el PP de 2015 y, al mismo tiempo, tratar de diferenciarse de él agregando que Compromís no quiere «trabajar con empresas que utilizan estos métodos». Hombre, pues para no querer colaborar con firmas involucradas en casos de corrupción no consta que haya roto con ninguna de ellas. Decisión que comparto por cuanto habría paralizado la ciudad. Pero una cosa es que se comporte razonablemente y otra que se las dé de pudibundo. Sin ir más lejos a este juntaletras no se me ha olvidado algo que ya le reprochó el 23-06-2016. Y es que tres meses después de que Grezzi y Oltra proyectaran sombras de sospecha sobre los contratos que el PP había adjudicado a la compañía cuyo titular acaba de ser condenado, Compromís no tuvo el menor empacho en utilizar uno de sus impresionantes autobuses descubiertos para ganar puntos en la manifestación del Día del Orgullo Gay.