¡Qué pena, Valéncia!

Ningú pot ignorar que l'image més reconeguda de la nostra ciutat i del nostre Regne és la que mostren davant del món les nostres Falles. Una festa plena de llum, color, ingeni i crítica satírica que ha fet possible que cents de mils de persones nos visiten cada any i que la Unesco les haja declarat Patrimoni Immaterial de l'Humanitat. Per això, Sr. Alcalde, és per lo que me veig obligat a denunciar la brutea que hem patit durant la nostra semana fallera.

En la nit o en la matinada, quan assistim a la maravella de llum i sò que són els nostres castells de fòcs artificials, les nostres mascletaes i quan visitem els monuments fallers guardonats, resulta llamentable comprovar com els orins i vòmits de les persones en el carrer junt en el fem que produïxen els botellons, impedixen el pas dels que caminem, donant una image vergonyosa als que nos visiten.

Sr. Alcalde i regidors responsables, ¿viurien en estes condicions en les seues cases? No és possible que Valéncia estiga tan bruta. L'improvisació, la descoordinació i la falta de previsió en un programa d'emergència ha fet que estos dies la brutea s'apodere de la ciutat per culpa de la seua nefasta gestió política que no oferix als visitants la verdadera image de la nostra ciutat.

Moltes falses mostres de valencianisme en el balcó. Pero sabem des de fa anys qui és Ribó, un català catalaniste que a soles somia en fer de Valéncia una ciutat més de la Catalunya imperial. El seu despreci a la nostra llengua, a la nostra cultura popular i a les falles són el millor eixemple, als que afegim tots els destarifos antifallers del Sr. Fuset.

Sr. Ribó, sàpia que Valéncia és universal i la casa de tots, ¿per a qué vol regidors i regidores que insulten als valencians i valencianes consentint que Valéncia estiga més bruta que mai?