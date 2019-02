PENA, PERDÓN Y RABIA

Aunque deseo referirme al caso del Sr. Zaplana (he estado a un milímetro de quitar lo de señor, pero no deseo prejuzgar sin saber) lo hago extensivo a todos. Digo esto porque los medios nos han hecho llegar miles de palabras acerca de la enfermedad que padece este señor y por lo que su estancia en la cárcel ha sido duramente criticada. Sentíamos pena.

Hemos tachado y hecho recaer sobre la jueza la sospecha de inmisericorde y nos hemos sentido aliviados en nuestra pena colectiva al conocer el auto de libertad; nos hemos dicho «se ha hecho justicia», ha prevalecido el sentido común y la piedad por el enfermo.

Perdonamos a la jueza por haber tenido el gesto humano. No ha sido así. Nos hemos enterado que ha dado el sí condicional a la libertad, una vez que se ha hecho con el control de algunas cantidades de euros que estaban consignadas a sociedades que finalmente, siguiendo la pista de nombres y lugares, llevaban a Zaplana.

Convertido, parece ser, en un corrupto evasor y en un espabilado, hasta hoy; un hombre que cobraba sus favores de lo público en sus cuentas privadas. Nada nuevo si seguimos los titulares de los medios.

Sobre la teórica balanza de lo que está bien y de lo que está mal nos sorprendemos, con rabia, a nosotros mismos cuando volvemos a darle la razón a la jueza a la que llamamos valiente y justa en vez de inhumana.

Todo ocurre en un plazo breve y sucede sin movernos de casa, en el mismo sillón en el que contemplamos los vaivenes de nuestro querido equipo local de fútbol.

Fíjese usted que no nos hemos movido del salón y en nuestro interior se ha producido una tormenta de sentimientos a favor o en contra de una persona a la que no conocemos, no la hemos saludado nunca en el rellano de la escalera y no hemos coincidido con ella en festival, acto, condecoración o vino de honor ninguno. Y nos pasa no con Zaplana, nos pasa con casi todos los personajes que nos meten todo el día, aun si quererlo, por nuestras santa narices. ¡Qué cosas pasan!