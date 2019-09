La pelota no entra por azar

Es el titulo de un libro de Ferrán Soriano -actual CEO del grupo City- publicado hace unos años y que es una reflexión profunda sobre los factores de éxito de un club deportivo. Haciéndolo todo bien, con buena gestión, podría salir mal. Si gestionas sin rigor, es seguro que te va a ir mal. Puedes ganar un partido sí, pero si no respetas la sacralidad del área deportiva, estás liquidado. Da igual que tengas a Pau Gasol, Messi o a Cristiano. Incluso en basket, tan de moda, el balón naranja no entra en el aro si no gestionas con rigor. Con la mejor selección española de la historia, trompazo en el Mundial 2014, fuera de medallas. El anterior presidente de la FEB pensó que, tras su enorme éxito anterior, él era el fenómeno y se la jugó con Orenga. Volvió en 2015 Scariolo, bronce en Río y medalla de oro mundial en China, con un equipo muy inferior en talento. «Hay que tenerle respeto al deporte, y él será generoso». Ya lo dijo el entrenador italiano tras ganar en Beijing. Jorge Garbajosa, actual presidente, respeta el deporte.

Toda la gente con experiencia en fútbol sabe el riesgo. «Cuidado con las tonterías, que el toro te cornea». Excepto los recién llegados, que suelen tender a pensar con simplicidad que la inversión en jugadores es siempre igual a éxito. No. El dinero ayuda pero sólo te da una garantía: sin un buen plan te lo malgastas. El Málaga estuvo a un minuto de las semifinales de Champions en 2012 y ahora está en Segunda con alto riesgo de desaparición por deudas y desequilibrio patrimonial. Y sigue sin Ciudad Deportiva.

Como la educación de un hijo, el triunfo del mañana en fútbol se construye no con revoluciones rápidas o golpes de efecto, sino con el hoy. Con paciencia, tejiendo un espíritu, una línea de autoridad unánime para todos, un principio de actuación basado en la exigencia diaria, un martillo pilón de pequeñas decisiones coherentes, una presión generada por dirigentes que saben como se hacen las cosas porque han aprendido con errores y escuchando con humildad. Además, necesitas comunicar bien y que el plan sea reconocible por los aficionados y, rizando el rizo, encima, que en un plazo razonable te validen los resultados. En resumen, o sabes de qué va el sector o nunca tendrás un Club ganador. Dale el juguete al que no sabe y lo que tienes es una incineradora de millones y cientos de miles de fans enfurecidos.

Nuestra crisis y el auge de las economías emergentes nos han traído además un giro de tuerca a la ya de por si casi compleja gestión de una entidad: los dueños extranjeros. No es xenofobia, es que sus culturas son muy diferentes. Algunos de ellos comparten una característica muy evidente: la tentación de creer que por hacer mucho dinero en bolsa, aceite de palma, golosinas, apuestas o construcción, sabrán dirigir un Club con idéntico acierto. Y con candidez esperan que por haber expuesto su patrimonio, habrá un eterno periodo de gracia. Si ese planteamiento, digamos un tanto osado, además de intercultural, es con mando distancia, alinear los astros hacia el éxito es como hacer un cubo de Rubik a oscuras.

Y surge el conflicto cuando el fracaso llega. Y el conflicto es tóxico para la estabilidad. La legitimidad jurídica de las decisiones contra el derecho moral. El inversor a miles de kilómetros sólo ve su escritura, donde pone «dueño de la sociedad» mientras la afición, sufridora y apasionada, se siente legítima depositaria del sentimiento, porque es ella quien lo ha mantenido vivo con esfuerzo y pasión. Y es mala enemiga, porque una masa social se une a las muy buenas o a las muy malas, y es imparable e invencible.

En Estados Unidos, un empresario o fondo puede adquirir un Club de cualquier deporte profesional y trasladarlo a la ciudad que quiera. Puede cambiarle el escudo e incluso el nombre. Los Lakers eran de Minnesota y los Jazz de New Orleans. Después de saberlo me cuadraron los nombres, porque no hay ni un lago en la seca L.A. ni suena ninguna trompeta en el adusto estado mormón. Y estos cambios no dejan de generar, incluso allí en la cuna del capitalismo salvaje, polémica. Sonado fue en 2008 cuando Clay Benett, dueño de los legendarios SuperSonics de Seattle, cansado de las críticas de una afición decepcionada del escaso bagaje deportivo y tras no obtener apoyo público financiero para un nuevo pabellón, se cargó de un plumazo la historia y trasladó la franquicia a otra ciudad. Literalmente, como no le gustaban los fans del equipo, se llevó el equipo a su pueblo: Oklahoma.

El sueño caliente de un inversor en la picota sería llevarse un tiempo el equipo a su jardín...pero opuestamente a lo que acontece en Estados Unidos, la legislación aquí no permite una permuta de sede ni siquiera dentro de España. Por tanto, le guste o no, podrá decidir y aprobar reunido consigo mismo que despide a un entrenador campeón, que destituye por celos a un CEO brillante, podrá meter un león a martillazos en el escudo, que el club sublime la venta de jugadores respecto al rendimiento o ser amnésico con las promesas de un nuevo estadio. No obstante, el Valencia, Espanyol o el Málaga siempre estarán en Valencia, Barcelona y Málaga. No hay donde ocultarse de las consecuencias de tus decisiones. Si el Club es grande, importante, como el Manchester United los Glazer llevan décadas en los papeles- o incluso el Valencia, adicionalmente esa magnitud de exposición y en esta aldea global de las comunicaciones, le costarán al potentado una erosión de imagen a nivel mundial. Le desprestigiará. Gastarte 200 millones, sentarte en tu Country Club y que el vecino de mesa te pregunte por ese artículito que te ha dedicado USA Today. Eso duele.

Solo le queda a los propietarios exóticos un camino y no me refiero a ponerte a batallar en Twitter contra la opinión pública con cuentas fake o hacer un Trump, posteando contestaciones de madrugada. Si no a elegir un equipo de gestión -basado en la capacitación, no en la cercanía o nacionalidad- y bajar el nivel de ego para adaptarse al entorno, incluyendo los medios, y clientela/afición. Ganarte la autoridad de forma indiscutible. Como el cocinero valenciano que sirve paella en Londres o Nueva York. Claro que le gustaría cocinarla a su manera, pero si allí no se come conejo (es culturalmente aberrante en algunos lugares) , no se le pone esa carne al guiso. O eso, o nadie irá a tu restaurante. Un restaurante sin clientes es menos triste aún que un estadio sin aficionados.

PD: Tengo una posible solución a corto plazo para cualquier inversor de fútbol en apuros, sin pensar en nadie en concreto... Denle el poder ejecutivo a un profesional del calibre de Mateu Alemany. Brillante ejecutivo y persona de bien, está posiblemente destinado a muy altas cotas en instituciones del fútbol. Entre otras cosas porque sabe bien, casi tanto como Ferran Soriano, que la pelota no entra por azar.