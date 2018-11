El peligro de la democracia

Pablo Echenique, ese oráculo, ha dicho que los que agredieron a las Femen en la manifestación contra la memoria histórica del domingo son «posibles votantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox». También que si no se aprueban los Presupuestos deberían convocarse elecciones, pero que «si fracasa de manera anticipada la presidencia de Pedro Sánchez, podríamos tener un Gobierno de PP, Cs y Vox, y eso sería terrible, especialmente para Cataluña» (la entrevista era en Catalunya Ràdio). No ha dicho que las elecciones son peligrosas, pero casi. Ese planteamiento se parece mucho al debate sobre el voto femenino en la República. Los contrarios creían que la mujer sería conservadora a la hora de votar. Vaya, como el pueblo español para Echenique, que teme ese voto mayoritario a opciones que no son de izquierda. Qué peligro. La Gente metiendo sus papeletas en una urna. Cinco papeletas, como llegue el Superdomingo de mayo que no descarta Ábalos.