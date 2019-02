La película de Blas de Lezo

Luego se extrañarán de que una parte de la población española le haya hecho una cruz al cine patrio (nunca peor dicho, visto lo visto), con la injusticia que supone cualquier generalización. Pero es que algunos se lo tienen bien ganado, aunque acaben pagando justos por pecadores. Cómo no van a querer vivir entonces de subvenciones públicas cuando por la irresponsabilidad y el dogmatismo de unos cuantos se ha acabado expulsando del mercado a, aproximadamente, la mitad o más de los potenciales clientes. A todos aquellos que no creen que la II república y la guerra civil sean los únicos hechos históricos que merecen la pena ser llevados a un guión cinematográfico. Y que probablemente son los mismos -aunque este es otro tema- que no ven normal que el Gobierno autonómico de Aragón pida a sus funcionarios que no utilicen el término 'hombre' por ser 'sexista'. O que están más que indignados con la nueva huida hacia adelante de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa al coste que sea al aceptar la figura de un 'relator' en las conversaciones con Torra y compañía, como si España fuera una república bananera con un conflicto armado entre un dictador y una guerrilla de liberación nacional, necesitado de la mediación de la ONU y de observadores internacionales. Hay una España que se siente incómoda con la deriva de su país, de lo que llaman su patria, que no soporta el primado, por no decir la dictadura, del pensamiento único que establece el progresismo de salón, el del hombre estigmatizado como maltratador en ciernes. Es la misma España a la que las autonomías se le ha hecho bola, ya no tragan el discurso identitario hiperlocalista porque han visto que diecisiete trozos separados y mal avenidos no acaban sumando un Estado fuerte y eficaz sino un guirigay ingobernable, un mercado roto que desalienta a los inversores extranjeros, una nación que lejos de sentir orgullo por lo propio se regocija en las miserias, en los motivos de enfrentamiento y en el mayor fracaso de toda su historia (la citada república y la contienda civil). A esa España-que el pensamiento único descalifica como fascista, retrógrada y carca- le gustaría una película sobre Blas de Lezo, como ha visto Vox con el oportunismo que distingue a los populistas. Aunque tampoco le haría ascos a una sobre Hernán Cortes, o sobre Juan Sebastián Elcano, ahora que Portugal intenta apropiarse de la primera vuelta al mundo, o sobre la guerra de la independencia contra la Francia de Napoleón, que algunos historiadores e intelectuales señalan como el verdadero hecho fundacional del moderno Estado-nación español. Pero esa España no parece tener cineastas que la entiendan. Prefieren seguir haciendo un cine exclusivamente pensado para la otra España.