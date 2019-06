PELEAS CONGRESUALES

Al final ha pasado lo que tenía que pasar. Los pésimos resultados del PP en las últimas citas electorales han desatado las primeras hostilidades en el seno de una organización que, como el PSOE, entra en crisis siempre que no gobierna. Lo que hizo Pablo Casado el domingo por la noche, al asomarse al balcón de la calle Génova para hacer suyo el éxito de que se pueda conservar Madrid -después del revolcón sufrido en las elecciones generales- recuerda mucho a cómo Mónica Oltra ha querido apuntarse en su cuenta la alcaldía de Joan Ribó a pesar de que ella, un mes antes, se dejó dos escaños en Les Corts. Pan para hoy y hambre para mañana. En casa de los populares este tipo de discrepancias internas acaban resolviéndose con cesiones o con dimisiones. Y hasta la fecha no se ha visto ni lo uno ni lo otro. Que García Egea y Maroto sigan en sus puestos tras el fracaso de las generales revela hasta qué punto Casado no está dispuesto a ceder. En la nómina de adversarios orgánicos cabe situar abiertamente al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, uno de los más críticos con el giro a la derecha del partido apadrinado por José María Aznar. El dirigente gallego es corresponsable de la situación creada porque hace ahora un año decidió descartarse de la carrera para suceder a Mariano Rajoy. De aquellos polvos -a por el liderazgo del partido se presentaron más candidatos que asistentes a muchas reuniones de vecinos- vienen estos lodos. Feijóo decidió acercarse a Casado, y no a Sáenz de Santamaría, y el triunfo del primero sobre la segunda acabó siendo una realidad. Ahora toca oír al equipo de Casado que si era la primera vez que el líder popular optaba a unos comicios, como si hubiera que dar por inevitable que hasta la tercera cita electoral -cuando el partido en el Gobierno ya se ha desgastado- no se pueden ganar las elecciones. El ruido en la calle Génova también llega al PP de la Comunitat. Me cuenta un amigo que Vicente Betoret está dispuesto a mover ficha en el horizonte congresual, por más que la dirección que encabeza Isabel Bonig no lleve idea de convocar nada por ahora. «Es el hombre de Pablo Casado en Valencia», me asegura. El diputado nacional ha sido nombrado por la dirección nacional como miembro del órgano encargado de perfilar los pactos a nivel provincial. Y sí, cabe concluir que cuenta con el respaldo de la calle Génova, por más que pueda dudarse de que ese dato sea ahora mismo un factor a favor o en contra. En todo caso, la pelea será por los delegados que se eligen en la Comunitat, y en ese proceso la dirección regional, y también las provinciales, van a tener mucho que decir. Dicho eso, dudo de que la militancia popular se encuentre con ánimo ahora mismo de meterse en peleas congresuales.