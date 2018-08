PELEANDO CON LOS DEBERES DE VERANO

En vacaciones a nadie le gusta recibir una llamada del trabajo. A los niños, en cambio, se lo recordamos cada día, antes de la playa por lo común, o en cualquier otro momento que a los padres nos dé cierto descanso en la paternidad estival. A muchos, con las calificaciones finales se les adjuntó un folio indicándoles los deberes para este verano. Sólo hay que ir a cualquier hipermercado para ver una estantería llena de cuadernos estivales... Incluso, han editado uno para adultos, que es una mezcla de revista de pasatiempos para el tren y un Cuaderno Rubio. En fin, que a los niños les exigimos de continuo, aunque colegio no haya ni la mitad de los días del año (exactamente, 176 días de los 365 anuales).

Si ya es polémica la existencia de los deberes durante el curso, qué decir de los mandados durante el verano a nuestros hijos e hijas. No causan, no obstante, tanto revuelo, ya sea porque menos colegios los exigen, porque menos niños los hacen, porque menos consecuencias conllevan, porque más padres pasan de ellos.

Los deberes de verano tienen distinta utilidad a los que se dan durante el curso. Éstos pretenden asentar y practicar conocimientos, y a medida que se avanzan los cursos comienza el estudio. Estos deberes vespertinos son acusados de ser discriminatorios porque perjudican a las familias más desfavorecidas, cuyos padres no pueden acompañar con la misma eficacia a sus hijos que otros más formados, y acaparan el tiempo familiar. Ya hemos hablado otras veces que detrás de esa pretensión de eliminar los deberes también está la necesidad de las familias más preocupadas por la formación académica de sus hijos de disponer del tiempo no escolar para actividades que complementen al colegio.

Se ha comprobado que en cuanto al sistema educativo, nivel macro, los deberes no proporcionan ventaja. Otra cosa es a nivel micro, en los alumnos, que especialmente beneficia a las familias favorecidas y no tanto por los deberes en si mismos sino por las expectativas que en el centro -sus profesores- se tiene sobre esos alumnos que eleva la exigencia académica.

Los deberes de verano, en cambio, son otra cosa y su principal utilidad es servir de recordatorio. Las vacaciones de verano en España son escolarmente largas y eso provoca que el nivel con el que se empieza el nuevo curso sea menor que con el que se acabó el anterior. Hay, así resumiendo, una pérdida de conocimiento. Desde este punto de vista, estos cuadernillos estivales son buenos para su aprendizaje y para mantener los hábitos de trabajo escolar.

Como es habitual, estos deberes son una oportunidad que habría que favorecer para los alumnos desaventajados y no, como se solicita desde el progresismo paternal, la opción de lograr la equidad cercenando las oportunidades que sólo usan unos y no otros. En el fondo se sabe, pero no se quiere. La misma Conselleria, dentro del programa de cooperación territorial del Ministerio Proeducar, puso en marcha talleres de refuerzo tras el curso en junio. Iniciativas parecidas (Plan Èxit) se pusieron en anteriores legislaturas. Es menos polémico tener julio en desuso.

De hecho, será en los colegios donde julio está en desuso, pues muchas familias, entre las que pueden y/o las obligadas por los deberes laborales de los dos padres, aprovechan este mes para muchas actividades de aprendizaje no formal o de idiomas o temáticas o de ocio. Oportunidades que sólo las tienen quienes pueden pagarlas o los que reciben becas, que son siempre una solución a cachos.

Tienen otra utilidad los deberes de verano, aunque nosotros los padres sólo la reconocemos por lo bajo, que es darles algo que hacer a los niños durante un rato. Dicho esto, no obstante, los deberes de verano no son tan decisivos: en cuanto a mantener lo aprendido, los maestros ya saben lo que llega del verano y las necesidades de repaso que eso genera para las primeras semanas de curso. El impacto académico es mucho mayor en los deberes del curso que en estos de verano.

También los niños merecen olvidarse del colegio durante algunas semanas, como los adultos lo demandan en sus trabajos. Que perdamos por unos días esa obsesión in crescendo de educar niños excelentes y disfrutarlos. Y no hay continuidad intelectual que no pueda dar un libro ¡Leer! Que hagan los deberes, si quieren, pero que no dejen nunca de leer libros. El verano es perfecto para ello. El consejo también nos vale a los adultos.