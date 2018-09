PEIRÓ ES LA GRAN APUESTA DE CHAPADO El presidente de la federación española de atletismo ha ofrecido al entrenador valenciano el cargo de seleccionador nacional FERNANDO MIÑANA Domingo, 30 septiembre 2018, 10:22

Ramón Cid ha sido una bendición para el atletismo español. El exsaltador y todavía director técnico sabe mucho de atletismo, pero, además, es un hombre muy querido y extraordinariamente afable en el trato. Sabe escuchar y es un gran conversador. Ramón, que fue un notable triplista, es muy buena gente, pero, encima, el contraste cuando llegó fue aún mayor porque el anterior seleccionador era José María Odriozola, un súper entendido, sin duda, una figura clave en el desarrollo de nuestro atletismo, pero también un personaje mucho más áspero. Cid, que logró recuperar el buen ambiente en las concentraciones del equipo nacional después de años tormentosos por la fractura que provocó la operación Galgo, anunciará en breve que deja el cargo. Lo tiene decidido desde antes de verano y se lo comunicó al presidente de la federación, Raúl Chapado, para que tuviera tiempo de buscar el sustituto ideal.

El recambio saldrá de Valencia, de un técnico que va ganando presencia, y poder, en el atletismo nacional con pasos de zancudo. Pepe Peiró, actual responsable del efervescente sector de velocidad, será, muy probablemente, el nuevo seleccionador nacional después de que lo apruebe la asamblea y después de que se modifique la estructura colocando en la punta de la pirámide a un seleccionador, el antiguo mediofondista del Campanar, y un director técnico, con otra denominación, que si no hay novedades será Antonio Sánchez.

Peiró y yo somos de la misma quinta -creo que hasta coetáneos- y nos conocemos desde hace lustros. Empecé a tratar con él cuando Concha Montaner llegó a su grupo tras romper con Rafa Blanquer. La saltadora, que esta semana ha anunciado que se retira, logró su mejor marca (6,92) a sus órdenes. Después moldeó desde que era un chaval a Miguel Ángel Sancho, quien, después de lograr imponentes récords como júnior, parecía el atleta destinado a marcar una época en el salto de altura.

Con ambos descubrí a un Peiró entregado y obsesionado por hacer mejores a sus atletas. Le vi disfrutar, sin perder un ápice de humildad, con la progresión de sus discípulos. Y no dudaba en pagarse el viaje a un campeonato para ver en vivo sus saltos. Recuerdo uno en el que acabó durmiendo en la habitación de un generoso compañero de la prensa. Quería estar encima, le encantaba estar encima. Se desvivía por formar parte de la élite.

Con el tiempo, a medida que lo fui tratando, vi que, además de un entrenador concienzudo, de un contertulio simpático, era un hombre muy inteligente y especialmente avispado. No se le escapaba una, las veía venir de lejos y, encima, siempre supo rodearse de buenos informadores. Lo que viene a ser un tipo listo. Poco a poco fue haciendo un grupo de entrenamiento más amplio y prestigioso, fue metiendo cabeza en el Playas de Castellón hasta convertirse en su director técnico y se afianzó como un peso pesado de la federación autonómica.

Ya tenía el poder que siempre había deseado y parecía que ya se daba por satisfecho. Pero no. Un día me enteré de que estaba dirigiendo la campaña de Raúl Chapado para convertirle en el nuevo presidente de la federación española. No falló. La candidatura arrasó y Peiró, un pilar en el atletismo valenciano, acabó metiendo sus tentáculos en la sede de la avenida de Valladolid, en Madrid. En cuanto el flamante presidente remodeló el organigrama, se convirtió en el responsable del sector de velocidad.

La marcha de Cid, a quien defendió de manera incondicional desde antes de ser nombrado -«tiene que ser Ramón sí o sí», decía siempre-, le ha abierto una nueva puerta: Chapado le ha propuesto ser su sucesor. Al principio tuvo alguna duda: tiene 48 años, está casado, tiene dos hijas adolescentes y trabaja como profesor de Educación Física. No son las mejores variables para un hombre que tendría que dejar su empleo para volver, muy probablemente, dentro de cinco o seis años. Pero el cargo es un caramelo para alguien tan apasionado por el atletismo.

Con este recorrido puede dar la sensación de que se vuelve loco por figurar. Y yo creo que le gusta más estar que figurar. No es de esos individuos que se meten con calzador en las fotos, que te piden que los nombres y que necesitan estar en el escaparate. Peiró es más de trastienda. Aunque ahora, si finalmente es elegido seleccionador, lo tendrá difícil. Solo espero que no le mareen las alturas.