Vas con el balón controlado, sólo ante el portero, el estadio enardecido, nada te molesta, disparas... y el balón se va al palo. Ya es mala suerte. Tenerlo todo a favor, las mejores circunstancias, y fallar en el momento crucial. Observo atento la creciente tendencia de algunos partidos a pegarle al palo en lugar de marcar gol, que en apariencia es lo más sencillo. Les podría ilustrar con esa ocurrencia de Albert Rivera de ofrecer un acuerdo al PP para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa -despachada con ironía por Pablo Casado, que le envió primero de ministro de Exteriores y luego se apiadó de él y lo convirtió en vicepresidente (si los números le dan)-. Me podría referir a ese derroche de liberalismo mostrado por Suárez Illana, al proclamar que los neanderthales ya utilizaban al aborto, puesto que esperaban a que los bebés nacieran y les cortaban la cabeza. O hacer alusión a ese reclamo de Santiago Abascal para que los españoles honrados puedan tener armas con las que defenderse de los ataques de los forajidos. Chutar el palo implica disponer de las mejores condiciones y acabar fallando. Como cuando Miquel Iceta entra en el debate independentista para proclamar que si el 65% de los catalanes fueran partidarios de la independencia, el Estado debería «encauzar» esa situación. O si Pablo Iglesias no tiene mayor idea que echarle la culpa de todo lo que le pasa a su partido a los medios de comunicación -aún se escuchan las risas de Íñigo Errejón-. Hay para todos. La campaña electoral se le va a hacer larga a más de uno. Inés Arrimadas salió el jueves a defender a su jefe de filas y advirtió al PP que ya estaba bien de «cachondeito». La dirigente de Ciudadanos nació en Jerez y se le nota. Aunque el cachondeo, es cierto, se lo buscó Rivera solito con una propuesta a destiempo. Ignoro quien asesora al líder de Cs, ni con sus propuestas ni con esas camisas vaqueras con las que ha aparecido en televisión. La campaña general ha engullido por completo la autonómica, que es justamente lo que pretendía Ximo Puig. Sí, vale, los candidatos, las listas, los mítines... pero el debate está en la política nacional. No se le escucha al PP reprochar a los socialistas que el sistema de financiación autonómica en vigor -malo, aunque cada vez menos- lo aprobaron ellos, de la misma manera que el PSPV evita hacer sangre con que Rajoy tuvo cuatro años largos para cambiarlo y no lo hizo. Ni siquiera Compromís hace mucha sangre con una situación que les coge a contrapié, porque las críticas al sistema en vigor y al maltrato de los Gobiernos de Madrid a la Comunitat nunca llevaron a plantearse ni por asomo romper el acuerdo del Botánico. Que lo primero es lo primero. Y así sigue el partido. Los jugadores se empeñan en chutar al palo. Y mira que la portería es grande.