POR PEDIR QUE NO QUEDE

Un grupo de personas -tampoco muchas, unas decenas según las crónicas- se manifestó el pasado sábado ante el Cabildo de Gran Canaria para exigir que las indemnizaciones por los daños que provocaron los devastadores incendios de este verano no se retrasen (que es lo que suele ocurrir; al parecer, las ayudas por el fuego de 2007 tardaron nada menos que diez años en llegar). Hasta aquí todo normal, perfectamente lógico. Lo bueno viene a continuación. Los manifestantes también reclamaron «una adecuada gestión del territorio basado en la recuperación del sector primario, la potenciación del pastoreo y la recuperación de las formas tradicionales de convivencia del campesino con su medio», según se podía leer en el manifiesto que entregaron a las autoridades, al tiempo que pedían que se obligue a los propietarios de terrenos a labrar las parcelas abandonadas, que en caso de incendio actúan de acelerante, como ya se ha podido comprobar en sucesos recientes. Esta especie de buenismo ecologista me recordó al de los activistas que hace poco protestaban por el derribo de una alquería en la huerta de Alboraya debido a la ampliación de la V-21, jóvenes en su mayor parte, estudiantes o no, pero que desde luego no trabajan en el campo. Recuperar el sector primario, dicen, pero... y eso... ¿cómo se hace...? ¿A base de subvenciones públicas? ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a trabajar como pastores o como agricultores? Pero no un fin de semana, ni un mes en verano, no, toda la vida, como proyecto vital, llueva, nieve, haga frío o calor. La realidad -triste pero mucho me temo que imparable- es que el campo se ha vaciado porque todo el mundo (o casi todo el mundo) quiere vivir en ciudades más o menos grandes en las que las oportunidades laborales son muy superiores, así como la oferta de ocio, de consumo, de cultura... Los urbanitas acuden en fines de semana a albergues u hotelitos rurales con encanto para confirmar lo maravilloso que es el paisaje de interior, la riqueza arquitectónica y etnográfica de nuestras comarcas, la historia que atesoran, la excelente gastronomía, la honestidad de sus gentes, la pureza de su aire... y para el domingo por la tarde meterse en el coche y regresar a su piso, donde pasarán toda la semana laborable. Las buenas intenciones para salvaguardar nuestro entorno natural mediante la protección y la recuperación de oficios tradicionales y de costumbres que poco a poco caen en desuso choca trágicamente con una inercia que empuja en sentido contrario. En la huerta valenciana no hay renovación generacional porque el trabajo es duro y la recompensa poca. Y el cliente que acude al supermercado o a la frutería lo que busca por encima de todo es un buen precio. Nuestras decisiones personales tienen consecuencias.