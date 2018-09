Con pecado original

Dolores Delgado no habla mal de las mujeres, habla mal de los hombres, «maricones» o no. En las grabaciones en las que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional está con Villarejo, Garzón y otros del montón, se escucha: «Yo te voy a decir una cosa. A mí que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero. Y no me llevo mal, pero de tíos... Sé perfectamente por dónde van, Y cada gesto, cada cosa... por dónde va la historia». A ver, una mujer guapa y de armas tomar sabe de qué pie cojean los hombres, jueces o no, y por dónde tirar. Aunque pida permiso a su señorito Garzón para hablar. Delgado fue la que, a propósito de La Manada y las decisiones judiciales, afirmó que «lo que hacen falta son reformas mentales, hacen falta formación y esas perspectivas de género y víctimas». Que use las expresiones nenaza y maricón me da igual porque por finos que nos pongamos España es muy Forocoches. Pero que no vayan de políticos sin pecado original.