PATROCINIOS DEPORTIVOS

Cuando se abre el paréntesis de la competición, surge de inmediato ese período de hostilidades de todos contra todos, en el que cualquier acontecimiento es buena excusa para discutir y enfadarnos con nosotros mismos, a propósito de los fichajes, los descartes o del contrato de patrocinio del equipo. No sé nada de marketing, y todo lo que se reciba en concepto de patrocinio me parece dinero extraordinario y misterioso. Jamás he comprado nada en función de quien se anunciara con su nombre en la camiseta del Valencia. Me asombra que cuando los grandes equipos han sido patrocinados en estos últimos años por países, fundaciones, y empresas sobre las que mucho habría que opinar, el objetivo de negocio de la empresa que haya de patrocinar la camiseta sea objeto de análisis sesudo. Me sorprende aún más que al mundo del patrocinio deportivo llegue la corrección política y empecemos a juzgar la responsabilidad social de los anunciantes, con la sospecha hipócrita de que detrás de cada empresa que se publicita puede existir un cadáver, la explotación de minas en África para fabricar una batería, una fábrica con niños trabajando en Bangladesh o una práctica restrictiva de la competencia. El debate tiene trampa. Es muy fácil proclamarse encima en las redes sociales derramando lágrimas de cocodrilo por la explotación y la discriminación exigiendo un nivel de compromiso a los demás y a las instituciones, cuando en privado apostamos, compramos las zapatillas y los teléfonos, y lo hacemos por Internet, mientras en público nos escandalizamos de las consecuencias del juego y con las imágenes de la discriminación. ¡Qué escándalo, aquí se juega!, podríamos decir como el capitán Reynaud en la película Casablanca, cuando buena parte del negocio del fútbol, desde la elección de las sedes hasta todo lo demás, está basado en que la gente consuma, juegue, beba refrescos y compre unas botas que a saber dónde están hechas. Somos nosotros, con nuestro comportamiento diario, los que cerramos Arnau, y los que con nuestra codicia privada hemos dejado languidecer las quinielas, aquellas apuestas mutuas deportivo benéficas, ajenas a la ludopatía. Hace unos años, con Palop de titular, la UD Oliva lució el patrocinio del club La Trocha. Hoy en día eso ni sería posible ni deseable, pero no quiere decir que impidiendo el patrocinio, el club exista, como existen las casas de apuestas y cualquier retransmisión deportiva es una incesante propaganda de todo el sector del juego y la apuesta. A todos nos gustaría un patrocinio celestial, con certificado responsable de buenas prácticas empresariales, gestión de residuos, y emisiones de toda clase, pero hagámoslo y reflexionemos sobre todo, no solo en las letras y el logotipo de una camiseta. Si hay que debatir sobre el patrocinio que se debata, pero no para tranquilizar nuestra conciencia.