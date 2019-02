Todo apunta a que puede haber tres escenarios políticos después de las elecciones generales del 28 de abril. Dos son previsibles y el tercero, en principio, es inviable. Pero el inviable es, probablemente, el que más conviene a la nación. Para ver de encauzar el mayor problema de España, que no es otro que la secesión puesta en marcha en Cataluña por una leva de políticos fanáticos, irresponsables, mediocres y ridículos.

No sé si los dirigentes constitucionalistas consideran que el gran problema de España es ése. Supongo que sí. En todo caso, la gran mayoría de la sociedad lo tiene bastante claro, y votará en consecuencia el 28 de abril. Porque está en juego la continuidad de España, que lleva unida más de cinco siglos. La que esbozó una ciudadanía moderna y constitucional en el Cádiz de 1812.

La Transición fue un gran ejemplo de patriotismo. Ese patriotismo que, al revés que el nacionalismo, no se dirige contra nadie. Solo a favor de. Patriotas fueron los políticos españoles de 1976-78, tanto los que venían de la oposición democrática, como los que evolucionaron desde la dictadura para fraguar la Transición. Pues bien, ahora necesitamos un nuevo patriotismo. Desde la inteligencia, desde la legítima osadía dentro de la ley y desde el amor a la nación y a la verdad.

Solo desde un patriotismo nuevo, lúcido y sin complejos, podemos salir adelante en la actual coyuntura política. Y lograr un pacto histórico, como en la Transición, por el bien de los españoles, que ya somos 47 millones. Lo ideal, lo obligado cabría añadir, sería un acuerdo entre los tres grandes partidos: PP, Ciudadanos y PSOE. Pero para ello hay que desterrar la palabra que divide y ensucia. Si los políticos continúan anteponiendo sus intereses más primarios y siguen acusándose de felones o de franquistas, no hay nada que hacer. Con lo que nuestros dirigentes no serían dignos sucesores de la brillante y en parte improvisada clase política que, saliendo de la dictadura, fue capaz de crear la Constitución de 1978. El origen de 40 años de libertad y justicia, sin que eso signifique que no queden grandes retos que abordar.

Tres escenarios se dibujan: o bien gobiernan las tres 'derechas', o bien lo hace el PSOE con el desleal apoyo de los enemigos de la Carta Magna, o bien sucede lo que podría ser algo más esperanzador y moderado: un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos. Y aunque el partido de Albert Rivera ha descartado solemnemente ese horizonte, si los votos favorecieran el intento, seguro que se lleva a cabo. Porque la presión de la ciudadanía sería demasiado fuerte. Es la hora del patriotismo constitucional. La más decisiva de la última década. En la que también debería estar el PP. Sin esa unidad, que hoy resulta quimérica, continuarán la insidia y la demagogia. La España de la división y el resentimiento. Que también existe, lamentablemente.