'Patria' en Valencia Belvedere Mientras la ciudad se despereza entre confiada y satisfecha, el nacionalismo sigue su hoja de ruta PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 29 julio 2018, 08:20

El Txato, Bitori, Jose Mari, Joxian, Miren o Arantxa son personajes de ficción inventados por Fernando Aramburu en su aclamada novela 'Patria'. María José no. María José es real, de carne y hueso. Es la novia de uno de los guardias civiles apaleados en la localidad navarra de Alsasua por una banda de valientes gudaris que así, en grupo, se atreven con todo. Esta semana vino a la redacción de LAS PROVINCIAS para contarnos el calvario que ha sufrido, porque la tragedia no se acabó aquel día, ni mucho menos, sino que empezó entonces. Como en 'Patria', una historia inventada pero real como la vida misma en el País Vasco de los setenta, y los ochenta, y los noventa, y hasta el siglo XXI, que aunque ETA haya dejado de matar, sus amigos no se han esfumado y sus prácticas mafiosas e intimidatorias no han desaparecido. No bastaba con asesinar al 'traidor', ni con eso se conformaban. Había además que aislar a la viuda, despreciarla, excluirla como una apestada social, señalarla como una judía en la Alemania nazi. No es suficiente con dar una paliza de muerte a los 'txakurras' (perros en euskera, que es como los radicales llaman a los guardias civiles), sino que hay que ir a por sus familias para conseguir que cierren sus negocios, que pierdan sus trabajos y que al final se marchen del pueblo. Esto está pasando en 2018 en España, una democracia avanzada y un país miembro de la Unión Europea. En Cataluña también ocurren cosas, como por ejemplo que a la líder de la formación más votada en las urnas le insulten por la calle los amigos de la revolución de las sonrisas. O que con dinero público, con los impuestos de todos los españoles, se paguen campañas de agitación y propaganda en medios de comunicación dedicados en cuerpo y alma al independentismo montaraz. En Valencia, mientras tanto, se sigue viviendo muy bien, la calidad de vida continúa instalada en unos niveles muy altos. La ciudad es agradable, tiene un poco de todo, es muy manejable, hay playa, puerto, una actividad cultural más que aceptable, dos equipos de fútbol en primera, uno de baloncesto, un Palau de la Música, otro de la ópera, oferta gastronómica creciente... No parece haber preocupación por el futuro en una ciudadanía que vive tranquila y que a estas alturas sólo piensa en las vacaciones. Pero hay en esa Valencia confiada y adormecida por el calor un nacionalismo que trabaja día y noche por un proyecto de construcción identitaria como el que Jordi Pujol levantó con notable éxito para sus intereses en Cataluña. Un proyecto que igual arrincona el castellano del espacio público (que es de todos) y de la Administración pública (que también es de todos) que da cobijo a un presunto artista que se dedica a ensuciar las paredes para pedir la libertad de los agresores de los guardias civiles. Ojalá algún día no tenga un Fernando Aramburu valenciano que imaginar una 'Patria' ambientada en esta ciudad tan perezosa.