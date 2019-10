Patria y Filia

Confieso que celebré el 9 d'Octubre en la barra del Soqueta en Oliva. La deserción obedecía a razones justificadas de orden doméstico y hospitalario, pero no es menos cierto que la ausencia me evitó las habituales escenas de crispación en torno a las banderas que me provocan un amargo sentimiento de cansancio, de inercia, de dejà vu, de promesas e ilusiones desatendidas. Con los años la cartografía del patriotismo se estrecha, y uno tiende a identificar su lugar en el mundo en la educación, el buen trato y la inteligencia. O sea el Soqueta. La adolescencia fue nostalgia del espacio desaparecido, alquerías, sendas y acequias, el idioma de los padres, el perímetro estricto de las calles en que uno nació, la emoción al pronunciar los nombres de las alquerías y los caminos que llevaban a Silla y Sedaví, Castellar, el Forn d'Alcedo o El Tremolar. De aquel orgullo nacía la pasión por la Patria desaparecida, desaprobada o inédita, las banderas colgadas en Fallas de balcón a balcón, las poesías en papeles en las procesiones del mes de mayo, confundidas con la murta enramada. De existir la patria eran detalles y desprendían aquel olor, el del ciclo del tiempo, las lágrimas y oraciones de los mayores los meses de octubre cuando el cielo plomizo recordaba a la riada de 1957. El afecto por esta tierra hervía de melancolía. Era nostalgia educada y esperanza de una recompensa. La edad modifica la cartografía, y la vida tiende a ajustar la nostalgia a la mirada sobre los espacios que uno construye, y tan solo aquellos en los nos sentimos bien. En Oliva, en Chamberí, en Formentera, o trasteando en una librería del Boulevard Saint Michel. El sentimiento de amor y afecto por lo propio se desplaza desde la melancolía de la tierra perdida de nuestros padres hasta la esperanza de la tierra que han de construir nuestros hijos. De repente el contorno y los olores de aquella infancia, y el recuerdo que uno pudo tener de la calle Mas y Boher, o de la construcción de la Pista de Silla, que parecía fundar la razón de un patriotismo sereno, inteligente y cordial, sin crispación, de que aquello era lo nuestro, se traslada a las calles en que estudian nuestros hijos, las calles de Paterna, Madrid o el recorrido desde el Panteón, por la rue Souflot a la Rue Saint Jacques. Los nombres de las estaciones del RER B de Paris, Châtelet-Les Halles, Saint Michel-Notre-Dame, Luxembourg, Port-Royal, Denfert-Rocherau y Cité Universitaire delimitan el contorno de la única patria que a uno le importa. Cuando comentamos la sentencia del procés en familia, un aspirante a jurista, y un aspirante a filósofo, y lo hacemos con matices, sin etiquetas ni prejuicios, uno cree haber acertado. Aborrecemos juntos esa liturgia de los mártires pero de ir a cenar a casa. Sus banderas son diferentes, pero son las mías, y no son las del Patria del pasado. La Patria se ha hecho Filia.