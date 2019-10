Ya sea por el 9 o por el 12, en octubre se habla de fronteras, banderas, naciones, países, señas de identidad, orgullos... Si la nacionalidad se pudiera elegir, no sería fácil decantarse por una: los finlandeses son los más felices, los suizos tienen a mano los paraísos fiscales, los españoles se alimentan con la dieta mediterránea... Las mejores versiones de las naciones están en las palabras, o dicho de otra forma, son los poetas quienes las reflejan con más verdad que los políticos y más precisión que los empresarios. No está mal eso de recrear el territorio donde residimos ni inventarlo más allá de límites geográficos, divisas e idiomas. Hay patrias que no necesitan pasaporte ni visados y se forman con un par de canciones, un montón de libros, una docena de películas, un grupo de personas, una plaza de barrio, cuatro bares, el olor a arroz al horno y las olas del Mediterráneo. Y, como el poema de Karmelo C. Iribarren, lo demás son historias.