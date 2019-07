El patiment del Pativel

En la playa de Guadalmar de Málaga se encuentra el chiringuito 'Servando' donde se puede disfrutar de su cocina mediterránea a base de frituras, paellas o pescados. En Cala D'Hort de Ibiza, se ubica en pleno corazón de este maravilloso paraje natural el restaurante 'Es Boldado'. Tan cercano a la orilla que casi tocas el mar mientras degustas un pescado de las islas o un 'bullit de peix'. Los afortunados propietarios de cualquier embarcación se pueden acercar a la costa y fondear siempre y cuando el ancla no caiga sobre la posidónea bajo pena de una fuerte multa, ya que se trata del organismo vivo más grande del mundo que se extiende a lo largo de 8 kilómetros de longitud y está declarada por la Unesco como Patrimonio Mundial.

Es decir, la ley existe en estas comunidades y se aplica hasta el punto del sentido común, del que aparentemente carece la administración valenciana. En el caso de Andalucía, la gestión de las concesiones de los más de 700 chiringuitos corresponde a la Junta, tras el traspaso de las funciones y servicios del Estado, en materia de ordenación y gestión del litoral. En el sur de España te pueden asar espetos, puedes comer en condiciones o disfrutar de conciertos musicales sobre la arena de la playa. La ley es la misma para todos con la diferencia de que no se aplica por igual. En la Comunidad Valenciana donde el turismo es la fuente de ingresos que marca nuestro ADN, no se permite hacer absolutamente nada que ayude a dinamizar el motor económico por culpa de la aplicación del Pativel. La ley esta para cumplirla pero ¿por qué en el resto de España no?

Sin ir más lejos este sábado 6 de julio se celebra un evento deportivo en aguas de Pinedo. Esta travesía de 2.000 metros tuvo que ser suspendida y aplazada por la aprobación del Pativel, al ser catalogada la playa de Pinedo como zona urbana con restricciones (U2), y no poder realizarse eventos desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio. Por el Pativel se han llegado a suspender regatas programadas en las que iba a participar un notable número de embarcaciones. Por el Pativel no se permite la práctica libre de deportes como el surf o el kite-surf, limitada a ciertas zonas, claramente insuficientes. Dudo mucho que estas actividades pongan en riesgo la prevención ambiental de los 500 kilómetros de costa que tenemos en la Comunitat. Ignoro por qué no podemos tener chiringuitos playeros capaces de dar un servicio de calidad como en otras zonas costeras.

Cada fin de semana miles de personas «se beben el Nilo» practicando el botellón pese a existir una ley que lo prohíbe. Jamás defenderé el desacato a la ley pero viendo lo que se cuece en las playas del vecino, o ellos viven en la ilegalidad o nosotros estamos haciendo el tonto.