Passen, vegen i escolten

Resulta llastimós comprovar com la chusma catalanista i els seus companyers de viage -anarquistes, comunistes i radicals antisistema- no tenen més objectiu que destruir la civilisació occidental esforçant-se per tacar l'image d'Espanya en els països que els reben, dient que el juí contra els colpistes del 1-O és un juí polític contra la llibertat de pensament i contra la voluntat del poble català.

Pero la veritat és, com diuen els fiscals i el President de la Sala que els juja, que les acusacions són fets irrefutables com tots poguérem comprovar en els mijos de comunicació. Llamentables foren les imàgens en les que la presidenta de les Corts Catalanes, la Sra. Forcadell, proclamava «la constitució de la República catalana com a Estat independent i sobirà...». Després d'estes paraules, el Sr. Puigdemont, Junqueras i atres, s'intercanviaren abraços i felicitacions pel colp d'Estat donat.

Un acort de trencament de l'Estat que pretenen que quede impune. Trencament que recolzen també aquells que no tenen més objectiu que destruir la nostra convivència i el nostre futur. Aquells que s'òmplin la boca en defensa de la classe treballadora i que han provocat la caiguda del govern socialiste quan este ha deixat 'd'amamantar' als seus interessos. I damunt, pretenen embrutar l'image del nostre Tribunal Suprem, de la nostra fiscalia i de la nostra Constitució.

El Sr. Junqueras ara manifesta que ama Espanya, a la seua gent, llengua i cultura. I yo li pregunte ¿si tant amor té per Espanya i els espanyols, per qué vol trencar-la? Sr. Junqueras, quan t'agrada una flor a soles s'arranca, pero quan ames una flor, la cuides i la regues a diari. Deuria de saber que lo més indigne en esta vida és voler la separació i el trencament de qualsevol família, no siga vosté indigne.