La Pasqua del vot

Hui el clam és d'alegria, perque hem passat La Passió i seguim en l'ilusió de gojar en este dia. Si, sempre estem a tall d'encetar la mona, de saber-nos chiquets als qui la fel no els amarga i el cos els demana esplay, botem la corda, cantem la tarara, etc. Que tot això no li ve malament a ningú. Aprofitem-nos, perque és debades, que ací l'orage nos torna el somriure, que la flor del taronger perfuma l'ambient i posem la confiança en que tot pot millorar, si posem ganes i no impediment a la Providència.

Ya sé que estem un poc farts de la murga política, que fins ara no res aclarix en el panorama de futur: Nos desassossega en ses pelegrines propostes i està frenat el normal desenroll. Pero en 8 dies... ¡tindrem una semana més¡ clar que sí, i... ¿l'haurem aprofitada? ¿quantes decisions, postures i mampreses, grans i menudes bandegem, per a "en passar Sant Vicent"? com si la vareta màgica nos permetera collir lo que mai hem sembrat. Ni serem més templats, ni més rics el dia 30. Pero si nos han tret a ballar, per a que cadascú en llibertat trie, no podem caure en l'anorèixa votiva, baix excusa de que res nos abellix de lo que mostra la parada. Posem-nos escafandra, si l'oix nos entufa, apartem les peces més danyades de l'aparador, lo primer és sobreviure i... qui balafia quan té no menja quan vol. ¿Seguiran prestant-nos o nos tancarà l'aixeta, com fa dèu anys Europa? Si impedim els naiximents ¿quí vindrà a rellevar-nos? I si la brossa molesta la vista ¿autanasiem l'ull? Són uns eixemples i en el palmito d'ofertes haurem d'esbrinar qué és real i realisable i a on s'amaga la burra coixa, disfrassada en ropons demagògics i espillets de colors; qué és voluntat de millora i a on sura l'afany de cadirot, poder i vols de soliguer. En perill d'errar o escarmentats d'anteriors eleccions, no renunciem al deure. Votem. Carregar la porga a soles en aquells que votant trien lo que creuen assequible, és desídia i més.