Ya he perdido la cuenta de las explicaciones que he leído en estos días acerca del famoso «Haz que pase», lema de campaña de Pedro Sánchez. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, inauguró la retahíla con un comentario sobre el Titanic en un tono tan Candy Crush que me noté la subida de azúcar hasta en las pestañas. «Es preciooooso», dijo arrastrando la 'o' con un deje meloso y bastante moñas. Lo digo sin ánimo de relacionar feminidad y cursilería, ¡la Pachamama me libre! Ella es cursi per se, no por su género. Precioso, lo que se dice precioso, no lo veo. Tampoco parece que lo vean algunos socialistas que van pidiendo asilo en los icebergs que rodean al Titanic como Soraya Rodríguez en Ciudadanos. No sabemos si se hundirá también pero al menos no lo hará con el transatlántico. Lo del Titanic fue el apelativo con el que Isabel Bonig bautizó el Pacte del Botànic, con bastante gracia, hay que reconocerlo, y un poco de mala milk. Aún no sabemos si el nuestro se hundirá en las gélidas aguas electorales pero lo que sí hemos visto es la pelea entre primera y segunda clase por salir a flote antes de que se los trague el océano.

Junto a la clave 'oficial' ofrecida por Celaá, hay decenas de explicaciones de lo más variopinto sobre el uso del eslogan: se utilizó como lema de una campaña del PSOE vasco curiosamente a favor de Patxi López, en otro tiempo contrincante de Sánchez para la Secretaría General del PSOE; también se usó en otra de la Universidad Complutense; lo utilizó el Partido Demócrata de Estados Unidos, un banco, una campaña de cosmética, algún libro de autoayuda y hasta dicen que es la frase usada por las matronas para las parturientas. Hay quien lo interpreta como un «amén», como un «así sea», que reine el Señor de las gafas oscuras, y hay quien lo ve justo al revés, como un «vade retro, Satanás», que Sánchez pase pronto y no se quede. A mí siempre me tira lo religioso, qué le vamos a hacer. Cosas del colegio de monjas, supongo. El caso es que como es una clave tan poco frecuente en este entorno secularizado, voy a incluirla en mi exégesis del cartel electoral del PSOE. Mi favorita es «que pase de mí este cáliz», la frase que Jesús pronuncia en el Huerto de los Olivos pidiendo a Dios que le libre del sacrificio, aunque también podría vincularse con la que termina su oración: «que no se haga mi voluntad sino la tuya», o sea, que se cumpla. La primera es la de los sufridores de Sánchez que solo queremos que termine ya el calvario de un gobierno sin sentido ni dirección salvo la de los indicadores luminosos de la pista de aterrizaje del Falcon. La segunda es la de los entregados, que ponen sus vidas en manos de la Doña Rogelia de Iván Redondo, el asesor áulico del líder socialista. Por lo que a mí respecta, Titanic me pareció una ñoñería interminable así que me quedo con la frase de una jefa en una entrevista de trabajo: «Haz que pase... el siguiente».