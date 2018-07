COSAS QUE PASAN...

Un amigo me presentó a unos tipos que me pusieron en contacto con unos mendas. Así descendí en la escala social hacia los peculiares infiernos del lumpen buscando información. Confiesan los escritores que, la parte más divertida de su trabajo cristaliza cuando te documentas. Es verdad, sobre todo si pretendes urdir una novela negra canalla pues en ese caso te ampara una magnífica coartada para conocer a gente, euhhh, digamos alternativa. Lo que más me sorprendió del hampa así como de medio pelo fue su lado de Mortadelo y Filemón. Nada de padrinos majestuosos o de consejeros astutos. Caspa a tope. Se dedicaban a las actividades ilegales porque, en general, salvo alguna excepción, la sesera nos les daba para otras tareas. Acabamos de averiguar que, bajo el ala de una fundación de la Junta Andaluza para fomentar el empleo, se fundieron 15.000 euros de dineros públicos durante una noche loca en un prostíbulo sevillano. Sí, esas cosas pasan. Recuerdo lo que me narró un veterano macarra, propietario de dos locales de alterne, con pinta de gris chupatintas... Un señorito perdis y bobo heredó una fortuna. Todas las noches acudía a uno de sus garitos para celebrar la súbita abundancia. Meses después no sólo había despilfarrado la herencia, sino que acumulaba una notable deuda. El macarra acudió a su casa dispuesto a saldar el entuerto. El descerebrado lloró, apareció su mujer y también gimió. Al final, para cerrar la deuda, le endosaron un valioso cuadro de firma clásica. Huyendo del escándalo familiar encargaron una copia y ese lienzo falso preside el salón cuando todos se reúnen. La parentela ignora, pues, el artificio. El original yace hoy en la pared de la rebotica de un putiferio y el macarra todavía se pregunta qué hacer con él. Al menos el crápula derramó su dinero, no el de los contribuyentes.