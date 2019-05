Pasado y ambición de Valencia

Quiso el destino, o la premonición, lo que permitió que el miércoles pasado, a unos días de las elecciones municipales, pudiera comprar por fin, a un precio ajustado, en una librería de viejo de la calle Tapinería la obra de Martí Domínguez Barberá, 'Alma y Tierra de Valencia'. El libro, de 1941, cuenta con una dedicatoria, Salmo de vísperas, fechada en el frente de Extremadura, 1939. Tercer año triunfal, que se publicó, como dice el autor, en uno de los primeros números de LAS PROVINCIAS, «después de la Liberación». Supongo que aún se podrá citar y hacer exégesis de los libros de Martí Domínguez, personalidad compleja, biografía de contradicciones, colosal escritor, y uno de los más claros ejemplos de reflexión sobre nuestra condición colectiva a los que de vez en cuando habría que volver porque siempre hay provecho en su lectura. Y con calle en Valencia, que a su figura no le han llegado ciertas manifestaciones del abuso interesado de la memoria. A pesar de la fecha, y de la retórica del tiempo, pocas páginas se podrían encontrar en nuestra introspección colectiva como las de Domínguez en relación con la reivindicación de la ciudad, y hay frases que puestas en circulación en estos momentos, parecen escritas la semana pasada, o fruto de la contemplación de la campaña electoral. El texto, en la página 33, reclama un subrayado con un lápiz de esos dos colores, rojo y azul, que acompañaba el mundo real antes de las pantallas táctiles: «Se ha escrito mucho de Valencia como recuerdo. Muy poco -o nada- como ambición». Como imagen me parece acertada, casi escrita a propósito para resumir la lectura de las propuestas, de los programas electorales, y de los perfiles de los candidatos a disputar el gobierno de la ciudad. Mucho recuerdo del pasado, mucha distancia con los modelos del pasado, un debate intercambiable con el que se podría mantener en cualquiera otra ciudad importante de España, pero muy poco o casi nada sobre Valencia como proyecto y objetivo de convivencia, singular, propio y diferenciado. Sobre una Valencia, sin que dé vergüenza utilizar el adjetivo, ambiciosa. Creo no equivocarme si digo que el sentido de ese voto y la incógnita del resultado, reproduce la pura división geométrica, a izquierda y derecha, sin apenas matices que lo enriquecieran en torno al modelo que se persigue de ciudad, con objetivos propios que no sean la consolidación de los gobiernos municipales del cambio, o su sustitución alternativa. A uno le da la impresión que además del debate de la estricta orientación política, podría haber existido un debate ciudadano sobre la ambición de Valencia. Es cierto que el pasado se pobló de hipérboles innecesarias, como si siempre habláramos en mayúsculas, elevando el tamaño de las letras, pero tampoco era necesario, ni nos conviene, que el tono de la ambición de Valencia, tenga necesariamente que ser en minúscula y con una letra tan pequeña.