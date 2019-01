MUCHOS PARTIDOS Y NINGÚN PACTO ESCOLAR

El Dictamen del Consejo Escolar del Estado sobre el anteproyecto que modificará la Lomce se aprobó por sólo dos votos de diferencia, según señalan desde la Concertada. En la Conferencia Sectorial, donde el Ministerio se reúne con las administraciones educativas autonómicas, el anteproyecto recibió «un alto grado de apoyo» según la ministra Isabel Celaá, claro que en ese respaldo no están incluidas las autonomías gobernadas por el PP. El Ministerio intenta alardear del consenso con el que pretende vestir la nueva norma. Se requiere transmitir esa sensación de brazos abiertos al diálogo para laminar la evidencia de que no hay una mano tendida a la oposición política para alcanzar, ay las utopías, un Pacto de Estado por la Educación. Al PP, con la Lomce, le ha vuelto a pasar lo de la LOCE.

El pacto educativo representa esa utopía política que el bipartidismo no alcanzó, ni en sus mejores momentos de consensos ni en los de crispación y, ahora, tras el baby boom de partidos que trajo la crisis, tal pacto no parece más cerca. Para nuestro sistema educativo, el multipartidismo no parece haber provocado el cambio. A ver si va a tener razón Alfonso Guerra, que en una reciente entrevista afirmó: «Todos los grandes francotiradores contra el bipartidismo deberían reconocer que el cuatripartidismo es peor».

No son palabras que, referido a la Educación, se lean tan claras, sobre todo porque los llamados nuevos partidos se han acercado a la Educación más bien tangencialmente. Es difícil, sin experiencia de gobierno, estructurar un programa educativo que afine por lo menudo. El primero en nacer fue Podemos, y quizás por eso ya está en plena adolescencia, al menos lo parece al comprobar sus últimas disputas, con esas formas de pandilla de instituto. Podemos, al calor del movimiento 15-M, debatió en sus círculos todo tipo de ideas, a veces adanistas y otras ingenuas. Recuerdo como en los foros Ustea (el homólogo de Stepv en Andalucía) se llevaban las manos a la cabeza cuando en los círculos alguien cuestionaba la figura del funcionariado, o cuando su candidata valenciana Sandra Mínguez proponía dar un zumo de naranja al día en todos los centros. Luego, en su sector educativo, tomó el mando el corporativismo docente y aquellos ensueños quedaron aparcados. De Ustea, la propia Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía; del STE murciano, el secretario general de Podemos en la región Oscar Urralburu. Aquí en casa, el histórico de Stepv Joan Blanco, ahora en el Consejo Ciudadano Valenciano de Podem. Así, aquellas ideas educativas renovadoras se encerraron en un discurso más conservador de la izquierda educativa de la defensa de la escuela pública y la exigencia de mayores recursos, y aquel ciudadanismo pasó por el tamiz corporativo e institucionalizado y, por tanto, reconocible en cualquier debate educativo anterior al nacimiento de Podemos.

En ese sentido, quizás haya sido más novedosa, aunque tangencial, la incorporación de Ciudadanos al debate educativo, con la bandera de la defensa escolar de la enseñanza del castellano. La rebelión al modelo de inmersión lingüística está en el génesis de este partido y contrasta con un PP más autonomista por experiencia de gobierno en las administraciones educativas. De esta forma, cualquier pacto educativo que se pueda llegar a plantear exigiría el consenso sobre el equilibrio entre castellano y las lenguas autonómicas en la escuela.

La nueva incorporación al terreno de juego es VOX que con su «españoles, primero» enmienda el carácter universal de la escolarización y por tanto el derecho a la Educación mismo que no va ligado a la nacionalidad sino a la dignidad humana, y cuestiona la introducción de determinados valores en la escuela por parte de gobiernos y partidos, fundamentalmente de izquierdas.

En la Comunitat, se ha incorporado Compromís a la acción de gobierno autonómico, en un mestizaje que ha centrado la legislatura escolar en lo público y en el valenciano. El camino que ya recorrieron otros gobiernos nacionalistas -que no significa que lo tenga que recorrer el Botànic-, instalados en un independentismo que hace improbable el Pacto de Estado por la Educación.

Por lo tanto, el multipartidismo tampoco parece que nos vaya a traer el ansiado pacto que nunca logró el bipartidismo, porque en el fondo si se siguen autoubicándose en dos bloques, el multipartidismo es un bipartidismo imperfecto.