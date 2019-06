El partido de Iglesias Arsénico por diversión El líder de Podemos va desangrándose por momentos. Sin embargo, no se plantea que el problema pueda ser él MARÍA JOSÉ POU Lunes, 10 junio 2019, 09:42

Hay muchas diferencias entre un partido de fútbol y un partido político pero una de ellas es fundamental: en el fútbol, el entrenador que ve a su equipo perder una y otra vez, acaba destituido; en política, no. En ocasiones, incluso todo lo contrario. El caso más notable de los últimos años ha sido Mariano Rajoy, asido al borde del precipicio cuando todos lo empujaban hacia abajo. Incombustible a pesar de las muchas piras que le encendieron dentro y fuera del PP, no se amilanó y continuó presentándose hasta lograr no solo salir elegido sino obtener mayoría absoluta. En eso parece instalado ahora Pablo Iglesias. Va desangrándose poco a poco e incluso perdiendo baluartes esenciales de su partido como Bescansa o Errejón. Sin embargo, no se plantea en ningún momento que el problema pueda ser él. De hecho, en el análisis que hizo de los malos resultados apuntó a la falta de liderazgo territorial. ¡Si es que no puedo estar en todo!, le faltó decir. El nivel local es la antítesis del nacional, donde hay un líder muy líder.

El problema de su autocrítica es que ni es 'auto' ni sirve para mejorar. Y por supuesto no pasa por la posibilidad de dimitir. No es 'auto' porque no se analiza el papel de la dirección del partido. Es como si el entrenador solo echara la culpa al capitán y decidiera cambiarlo, que es lo que ha hecho con Echenique. No sirve para mejorar porque ignora uno de los factores más determinantes del estancamiento, cuando no bajada, de Podemos. Bien lo sabe Izquierda Unida que conoce su techo y no crece más. Los partidos radicales tienen ese problema, que es más fácil convencer a un tibio con tibiezas que convertirlo en extremo. La salida de figuras como Errejón supone la renuncia a esa moderación, aunque fuera en las formas, para llegar a un electorado más amplio y diversificado. Y, por supuesto, no entra en sus cálculos dimitir porque está convencido de que la izquierda verdadera es él. Es el Líder Sol.

Lo curioso de su queja, en cualquier caso, es que en el fondo se lamenta de no funcionar bien como partido al uso. Se sentía molesto, según confesó, de llegar a un lugar y no saber cuáles eran las siglas: «Yo tenía que preguntar en cada sitio como nos llamábamos para no confundirme». Sin embargo, las confluencias, el 15-M y el movimiento -no partido- de personas significaba eso, la pluralidad, la diversidad, la espontaneidad, la peculiaridad de cada uno, la heterogeneidad.

Acusaba también a la falta de líderes locales el escaso tirón de los territorios, en una palabra, sentía que Unidas Podemos carece de suficiente aparato de partido. En el fondo está añorando ser un partido y dejar de funcionar con asambleas, con autoridad diluida y compartida y a base de debate de ideas variadas y programas colaborativos. Quiere ser el PCE y él, el secretario del Politburó. Quizás por eso no funciona la fórmula. Porque ya está probada y descartada. Porque es de otra época.