UN PARTIDO DE COPA

Lo único positivo, y muy positivo, de una eliminación consiste en que dejas de sufrir. Desaparece ese nudo irracional en el estómago que te acompaña el día del partido de ida, la preocupación por el itinerario que elegirás antes para volver a casa, para que coincida con el mismo por el que te decidiste en alguna fecha anterior con éxito, rememorando un trayecto por la calle del Pintor Ricardo Verde o la de Finlandia, o la terrible decisión que te asalta minutos antes sobre el audio elegido para acompañar las imágenes, u optar por la opción segura y cobarde del teletexto, con algodones en los oídos que eviten escuchar el murmullo o el silencio sobre lo que sucede, el tiempo que transcurre tan lento entre el partido de ida y el de vuelta, la compleja maceración de las combinaciones y los resultados soñados en la vuelta, la evitación de los criterios para el sorteo de reparto de entradas de la final, ahorrarse el deseo malvado de lesiones de jugadores rivales, la llamada servil y con ingesta de la pastilla de la simpatía al entorno del club suplicando la consecución de las entradas, tener que decantarse por uno de los posibles dos rivales, cuando lo que quisieras es que los dos fueran los derrotados, asumir el viaje disciplinado y seguro a Sevilla junto a los tuyos, pese a que querrías dar la vuelta cada cien kilómetros de puro pánico y terror ante la posibilidad de una derrota, pues siempre hay un tiempo en que el adulto consuela al niño, pero siempre hay otro momento en el que será el adolescente el que acabe por consolar las lágrimas de la persona mayor, sin más argumento que la historia y el regate de siempre a la hipertensión y el latido acelerado del corazón. Lo de esta semifinal de Copa del Rey y la posibilidad de disputar la final es el premio adicional porque el auténtico éxito ha sido la madurez de la afición, la alegría de esa remontada que justifica, como pocos acontecimientos, el Centenario. Es verdad, no ganamos ningún título. Somos así de vulgares y modestos. Yo no desprecio los títulos. En absoluto. Hay que empeñarse en ellos. Me encantan en su justa dimensión, porque son como estacas, hitos cronológicos, falcas que asientan los sentimientos, pero no soy tan vulgar como para fiar el futuro a algo tan contingente y tan difícil de conseguir. La remontada fue vital porque vital es comprobar que los sentimientos tienen vida y futuro, que hay grandes películas de la historia del cine que no consiguieron ningún premio Oscar, grandes novelas sin Premio Goncourt o Planeta, personajes con biografía y recorrido intachable que no alcanzaron el reconocimiento del Premio Nobel. De ese Centenario sin Falla municipal, pero con cientos de escenas que la suplirán de sobra, siempre nos quedará algo más importante y sólido que un título: haber recuperado la mirada y la felicidad de los abrazos en la grada.