Participación

Ante las quejas ciudadanas por la profusión de carriles bici que entorpecen el resto del tráfico -ahora llamado movilidad- en muchas calles de Valencia, el alcalde Ribó ha dicho que es lo que han elegido los ciudadanos participantes en las consultas sobre los planes de actuación municipal. Sin embargo solo unos pocos participan en esas consultas, apenas un ridículo 0,3% de la población. Parecería que los demás no tienen interés en molestarse, o les falta tiempo, pero la verdad es que no son debidamente avisados, no se siguen procedimientos democráticos, ni siquiera se les ofrece la seguridad del procedimiento administrativo, que garantiza la debida información y unos plazos de respuesta. Así que no se puede decir que es lo que quiere la ciudadanía, porque es una ciudadanía muy exigua la que participa y decide, a sabiendas de que los posibles opositores no se enteran del asunto hasta que ya está decidido, no están duchos en el uso y abuso de las redes sociales, andan en sus faenas y les cuesta percatarse de que otros, unos pocos, van a lo suyo. Es un claro ejemplo de cómo una escasa élite decide por todos los demás, bajo la apariencia de las más exquisitas pautas democráticas. La mayoría silenciosa acaba protestando cuando ve que lo que hace la minoría destacada no le conviene, porque el pretendido ensalzamiento de la movilidad se torna inmovilidad, puesto que es evidente que una mayoría de la población no quiere ir en bicicleta a todas partes o no puede hacerlo, por mucho empeño que haya. Unos pocos, muy avezados, han tomado el poder, al menos el poder en estas cuestiones, y encima alardean de que se ejerce la voluntad popular. Ahora bien, los descontentos podrían percatarse ya de una de qué va esto para organizarse, participar y contrarrestar. El meninfotisme pasa factura. Bastaría otro 0,3% para empatar.