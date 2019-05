PAREJO SE CORONÓ

Fue una noche perfecta. El partido soñado. Cada jugador del Valencia tuvo claro su rol dentro del partido y lo cumplió a la perfección. Orden defensivo, un centro del campo con músculo y criterio, velocidad y ataque letal. Una combinación explosiva que permitió al conjunto blanquinegro su octava Copa del Rey. Se cumplió el guión diseñado por Marcelino. El equipo ha sabido sobreponerse a una primera mitad de la temporada muy complicada y ha cerrado el curso de la mejor manera posible: conquistando un título en el año del Centenario y poniendo fin a más de una década de sequía.

Sin duda se trataba del partido más bonito del año, en todos los sentidos. Vine el viernes por carretera y vi cantidad de aficionados, con sus bufandas, se notaba el ambiente que se confirmó anoche en el estadio, igual que durante el día en toda Sevilla. El porcentaje de aficionados del Valencia era muy superior al del Barça, aunque lo más importante era lo que ocurrió sobre el césped del Villamarín.

La clarísima ocasión fallada por Rodrigo provocó que la afición se echara las manos a la cabeza. Era una oportunidad perdida. Pero no el Valencia no iba a lamentarse. El equipo demostró un nivel táctico, físico y anímico superior a un Barcelona que ha terminado la temporada completamente deprimido. Los de Valverde no han sido capaces de recuperarse del duro gol encajado en la Champions. Y el Valencia, pletórico y con una ilusión descomunal, supo aprovechar las circunstancias.

Por eso, el Valencia encarriló la final en sólo media hora. Nadie se acordó del error de Rodrigo cuando Gameiro abrió el marcador marcando un gol magistral. El francés ha hecho suya la Copa a base de actuaciones determinantes. No ha tenido la continuidad que esperábamos, pero sus zarpazos han resultado determinantes.

Apenas diez minutos después, Rodrigo se redimió con un cabezazo que supuso el 0-2. Un tanto en el que Soler sacó los colores a Jordi Alba. El partido estaba bajo control. Prácticamente todos los jugadores del Valencia enseñaron su mejor cara. Jaume transmitía seguridad, mientras que la zaga exhibía su solidez, dejando sin espacios a un Messi que no encontraba el camino.

Pero por encima de todos, emergía una figura. La del capitán. Parejo se coronó con una actuación estelar. Merecida después de su larga trayectoria en el Valencia, que no ha estado exenta de obstáculos. El centrocampista ha sabido resistir hasta convertirse en un líder. Y anoche se echó el equipo a la espalda para guiarlo hasta el título. Se desfondó y aportó su clase. Aguantó hasta que su cuerpo dijo basta. Y tuvo como socio a un guerrero como Coquelin.

Durante la primera parte de la temporada tenía dudas sobre si Marcelino debía continuar porque los resultados eran muy negativos teniendo en cuenta la inversión realizada en fichajes, pero con el paso de los partidos el equipo ganó seguridad atrás, mejoró sus contragolpes y logró mucha más efectividad en ataque. Ayer, en tres ocasiones claras, marcó dos goles. El Valencia vuelve a hacer historia.