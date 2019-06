¿15? AÚN ME PARECEN POCAS

El parto de la burra en el que se ha convertido el nacimiento del nuevo Gobierno del Botánico, después de haber afrontado el qué, el cómo, el desde donde y el hasta cuando, afronta por fin la parte del 'forment'. El número de consellerias y los nombres de sus titulares. No le den más vueltas. Toda la papiroflexia que viene envolviendo los contactos entre PSPV, Compromís, Podemos y EU -que como era de prever, ha tardado menos que nada en comenzar a volar en solitario- tiene su punto neurálgico en el reparto ¿del botín?. Lo último que se ha sabido, sin que sea un dato definitivo, es que el número de miembros del nuevo Consell puede llegar hasta 15. Toma ya. Aún me parecen pocos. Casi una década de crisis económica -¿o no es ese el motivo por el que los sueldos no se han recuperado aún?-, y a las primeras de cambio el Consell progresista decide hacer lo que se le supone. Paso a lo público que vienen curvas. Agigantar el Ejecutivo valenciano al tamaño de aquel que presidió Francisco Camps en su día significa poner la primera piedra para caer en errores similares a los que se produjeron entonces. Y no me refiero a los escenarios que ahora se dirimen en los tribunales. Pienso en todos los escesos económicos que acompañaron a una etapa en la que se pensaba que el dinero no se acabaría nunca... sin darse cuenta que ya se había acabado. El Consell de Puig, Oltra y Dalmau lleva un camino similar. Más consellers, significa también más jefes de gabinete, más secretarios autonómicos, más directores generales, más personal eventual, quizá más coches oficiales. Todo aquello que PSPV y Compromís, por ejemplo, cuestionaban a viva voz cuando el PP valenciano disparaba con una pólvora de rey que no tenía. Uno puede entender las necesidades de los partidos políticos de aprovechar los espacios públicos para situar a sus personas de confianza. Y otra muy distinta es acabar creando espacios nuevos para poder colocar a más gente, a toda la que se pueda. EU quiere a los suyos, Podemos a los suyos, Compromís a los suyos, el PSPV otro tanto. No me quiero imaginar qué pensará cualquiera de esas autoridades fiscales que viene recomendando al ministerio de Hacienda que haga un seguimiento especial de las cuentas autonómicas, porque ni con más planes de ajuste que haga logra contener el déficir, cumplir la ley de estabilidad o contenerse dentro de la regla de gasto. Engordar la administración pública no parece la mejor respuesta para un horizonte económico que dista mucho de ser optimista. Pero qué más da. Si se trata de colocar a la muchachada, De asegurar cuantas más nóminas mejor, de mantener saneadas las cuentas del partido, pues que vengan 15 consellerias o 20. Las que sean. Pero que luego no pidan recortes a los ciudadanos. Eso sí que no.