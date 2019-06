La cantimplora. Diría incluso que el botijo. Las rodilleras, que servían de remiendo para los pantalones; cuando los pantalones debían ser eternos. Las canicas, que nos hacía estar siempre por los suelos. Las máquinas de escribir, que convertían en sinfonía la caligrafía; los rulos para el pelo; la brillantina; el listín de teléfonos, o las cartas manuscritas que llegaban al buzón con rúbricas que decían: «te añoro».

Hay objetos que hemos exiliado. Sepultado. Que son hijos del destierro. Como el almidonado. Como aquellas palabras que caen por el abismo del desuso. Frivoloso, durandaima o lianza han desaparecido. Y como ellas, otras 2.793 se han descolgado del diccionario en un siglo, según la RAE. Cuñadez era una ocurrencia del cuñado; camasquince, un metomentodo, y cocadriz, el femenino de cocodrilo.

Todas han muerto hijas de ese gran exterminador de la humanidad que es el olvido. El mayor asesino en serie de recuerdos, de vivencias, de objetos, de historias con sus rostros. Nadie recuerda ya al tatarabuelo, porque no lo conoció. Y esa intensidad de emociones que nos suele dejar la muerte, después se diluye lentamente -o no tanto- y la persona que lloramos se acaba sepultando en la nada, ignorada. Entre larvas y madreselva. Como si no hubiese existido. Pasará contigo; y conmigo.

El tiempo teñirá de olvido lo vivido. No recordarás los nervios ante un examen, que te parecerá algo lejano; ni la amargura del desamor adolescente, que lo verás pueril e intrascendente; ni las primeras veces de todo, que tendrás como algo espantoso: bebido, besado, bailado. Olvidarás aquellos amaneceres para vivir atrapado en el presente del calendario. Lo vivido será, como las palabras, desterrado.

Y olvidaremos a las víctimas de un atentado cuando pase el tiempo de las lamentaciones; olvidaremos a los abuelos de los niños asesinados por sus padres, cuando se difumine el duelo; olvidaremos la masacre del hambre en ese continente que explotamos, y sólo hablaremos de sus soles radiantes.

Olvidaremos que habían plumas que servían para escribir y que la tinta -que era china- corría fluida sobre el papel. Y que en el papel se escribían palabras que ya nadie usará: pardiez, tronería o saya, esa falda debajo de la falda que usaba la mamá de tu mamá. Y el olvido lo diluirá todo. Hasta los besos serán un borrón en la memoria.