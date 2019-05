Alisa Zinovievna Rosenbaum era el nombre de Ayn Rand, una filósofa y novelista rusa que emigró a EEUU, donde trabajó como escritora y guionista cinematográfica. En 1943 se hizo famosa con la publicación de 'El Manantial', una novela que fue llevada al cine en plena guerra fría por King Vidor en 1949 y fue protagonizada por Gary Cooper. En una de sus escenas más intensas, el arquitecto protagonista, Howard Roark, asume su defensa ante el tribunal en el que estaba siendo juzgado. En los seis minutos que dura la escena realiza un discurso vibrante donde reconstruye la historia de la humanidad como una lucha entre la creatividad personal y el parasitismo de masas.

El discurso tendría que ser estudiado como lección primera en todos los centros de secundaria y el visionado de la película tendría que ser obligatorio para todos aquellos que asumen un cargo en las administraciones públicas. Da igual que sean concejales del pueblo más pequeño o diputados en Bruselas, lo realmente importante es la lección de Roark para que los cargos públicos se pregunten si quieren ponerse el servicio de la creatividad personal de los ciudadanos o al servicio del parasitismo de las masas, los partidos, las corporaciones o los poderosos. Una vigorosa lección sobre la integridad moral que esta semana ha brillado por su ausencia en la vida pública española.

No me refiero solo a la miserable crítica que desde Unidas Podemos ha realizado Pablo Iglesias y su banda de parásitos a las donaciones de Amancio Ortega. Tampoco a los indignos homenajes que en algunos pueblos se han realizado a los Otegi y los Ternera con su banda de parásitos del régimen constitucional que les alimenta y desprecian. Me refiero al esperpento lamentable e inmerecido que hemos soportado en la constitución de las Cortes el pasado martes. Analizadas con detalle todas las puestas en escena de quienes han roto la formalidad del juramento o promesa, uno llega a la conclusión de que estos diputados son parásitos de la política. Las fórmulas que se han utilizado no son un ejercicio de creatividad parlamentaria sino de parasitismo populista de la peor calidad.

Si a ello añadimos la puesta en escena de los lacitos tribales y las sudadas camisetas publicitarias, no estamos ante un ejercicio de manada gregaria sino ante una demostración de parasitismo parlamentario. Aunque lo más grave no está en los diputados que destrozaron la ética parlamentaria, sino en la legitimación pública que hace plausibles y normaliza indoloramente estos hechos, como si hicieran graciosa y simpática la aburrida vida institucional. En Valencia no nos pilló de sorpresa porque el tribal parasitismo camisetero se ha instalado cómodamente en las instituciones, queriendo dar lecciones de sensibilidad social cuando sólo es un vulgar ejemplo de instrumentalización populista y resentimiento moral.