Les paranoies de Compromís

Els recomane que en boca tancada no entren mosques. Dic això perque el passat dia 5 un mig de comunicació va replegar la notícia en la que Mònica Oltra i Ximo Puig avalaven les declaracions d'Enric Morera, president de Les Corts Valencianes, en les que afirmava que els polítics presos catalans que dirigiren el moviment subversiu del 1 d'octubre del 2017 deurien de ser lliberats.

Este trio diu que és llibertat d'expressió pero les opinions de qualsevol càrrec públic deuen de ser sempre molt meditades, i més si eres el responsable d'una institució que representa a tots els valencians. La realitat és que vostés, Sr. Morera, Sra. Oltra i Sr. Puig, màximes autoritats de la CV, estan d'acort com a catalanistes que són, de que la segregació catalana triumfe i se produïxca la fractura d'Espanya, per a que després d'una possible Catalunya independent vostés puguen seguir els seus passos convertint a la CV en una província més de l'imperi català.

Sr. Morera, ya s'ha llevat la caraça de valencià demostrant lo que és, un pancatalaniste que té la mateixa paranoia que els seus 'amics', els Pujol, Mas, Puigdemont, Junqueras i eixe esperpèntic president que se diu Quim Torrà, un ciutadà 'torrat' que se creu el profeta que anúncia la victòria d'un grup de catalans ansiosos de poder trencar la soberania espanyola.

Els dic als tres lo que en un moment determinat de l'història manifestà el Frente Popular (esquerra espanyola): NO PASSARAN. Maig està prop i estic segur que els valencians enganyats i traïcionats per vostés, recordaran el seu recolzament als radicals catalans, i a la gent que fica en perill la convivència de tots els espanyols; i castigaran als traïdors fugitius de la justícia que venen, junt en la mentira, l'odi cap a Espanya tractant de trencar la nostra image davant del món.