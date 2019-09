PARAÍSO VALENCIANO

Así en principio no parece que Valencia corra el riesgo de asemejarse por un extraño caso de abducción alienígena a las Islas Caimán. Pero, por si acaso, nuestro brillante concejal de Hacienda, don Ramón Vilar, esconde un truco ganador, un remedio infalible, para que esta desgracia no se precipite sobre nuestras cabezas: subir los impuestos. Subimos los impuestos y nos alejamos de esos paraísos fiscales que son el virus maligno que devasta el mundo entero. Hombre prevenido, vale por dos. Con tanto celo yo apuntaría que don Ramón vale incluso por tres. Claro que, tampoco suena tan mal esto de «paraíso fiscal». Veamos... Si usted pronuncia «albano-kosovar» salta a su mente la imagen de dos barbudos sanguinarios que se le cuelan en el domicilio y tiran de bate de béisbol como Ray Donovan para trincarle la calderilla escondida. «Albano-kosovar» segrega miedo, mucho. Pero si vocalizamos «paraíso fiscal» nuestra sesera se nutre de estampas evocadoras de aguas cristalinas donde flotan yates con peña que sujeta copas de champán, donde no existen atroces cifras de paro y donde el sueldo medio supera ampliamente el nuestro. También recordamos aquellos paraísos fiscales como Andorra, Suiza, Luxemburgo y tal y tal, o sea lugares de nula pobreza, verdes prados, quesos de los de «tápate la nariz», máxima educación, proverbial discreción y fértil comercio que alegra los bolsillos de los felices y muy democráticos lugareños. En vista del fulgor que desprenden los paraísos fiscales, francamente, no me importaría nada que, Valencia, en un abracadabrante y supuesto caso de califato independiente, adquiriese durante unos cuantos lustros categoría de paraíso fiscal. Claro que, entre la avanzada Suiza o las sensuales Bahamas y un modélico país como Albania, comprendo que el celo del señor Vilar escoja este último.