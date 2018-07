Paradojas en la selección y horario docentes PABLO ROVIRA DELEGADO DEL PERIÓDICO MAGISTERIO EN LA COMUNITAT Miércoles, 25 julio 2018, 08:44

Poco más de un tercio de los opositores ha superado la fase de oposición de maestros, informa Stepv, el cual convocó ayer una concentración frente a la Conselleria de los 'afectados'. Entiende el sindicato que como esta fase es eliminatoria, según determinó el Ministerio de Méndez de Vigo, tanto suspenso pervierte el proceso selectivo, pues éste se compone de dos fases: las pruebas de la oposición y el concurso de méritos. Si uno se queda en la primera fase, no puede poner en valor la segunda. Y para muchos interinos, su ventaja competitiva, la experiencia, está en los méritos. Desde el punto de vista laboral, por tanto, un sistema eliminatorio así perjudica a muchos interinos. Desde el punto de vista argumental, el esquema provoca que maestros que suspenden las pruebas que dan plaza en la función pública, han dado y/o darán clase a nuestros hijos. Es la primera de las paradojas.

La segunda es que la concentración proporcionó la imagen de docentes protestando por unas notas, que por mucha razón que puedan tener -que la pueden tener- significa una imagen extraña. Muchos estudiantes, con sus boletines de calificaciones en la mano, también se sumarían a esa reivindicación de que un 4,6 o un 4,9 tiene más de aprobado que de suspenso. Lo he dicho otras veces: apenas la mitad de nuestros escolares aprueban el curso limpio en el instituto y, aunque sea mezclar churras con merinas, estos suspensos también son eliminatorios, pues más de dos te deja repitiendo curso.

Estas paradojas, sin embargo, no dejan de ser tramposas, pues el suspenso en las oposiciones es otra cosa, que es lo que denuncia Stepv. No olvidemos que estos procesos son selectivos, por lo que no hay que confundirlos, aunque lo hacemos, con la superación de un listón determinado. La tendencia de los tribunales es a equiparar aprobados con plazas a cubrir, de tal forma que el aprobado se convierte en algo relativo: según el nivel mostrado por aquellos con quien compites, es decir, según el resto de opositores de la especialidad en tu tribunal. Se pretende establecer un orden (primero, segundo, tercero...) y no a una demostración de saberes y destrezas.

Es por tanto muy injusto afirmar que apenas un tercio de nuestros aspirantes (incluyendo interinos en el caso de que todos se presentaran) no llegan al nivel demandado, porque tal escabechina pretende más dar fluidez al proceso que sacar conclusiones profesionales. Lo contrario es aún más absurdo: una Administración que justificara al mismo tiempo la objetividad de esas notas y un par de semanas después vuelva darles destino a los suspensos. Definamos, pues, las oposiciones como un proceso selectivo y no como una acreditación para la docencia.

No sé si el cambio de este proceso forma parte de las urgencias del actual Ministerio, pero sí, según lo declarado por la ministra Celaá, la reducción de la carga lectiva de los docentes. Su argumento es inapelable: si se subió de horas a los docentes con la única justificación presupuestaria, la recuperación económica basta para retomar las 18 horas semanales anteriores. La diferencia no son dos horas semanales más, que así dicho rápido suena a poco esfuerzo añadido para tanto rechazo. La diferencia es notable en cuanto puede suponer un grupo más, y todo lo que acompaña a una clase en cuanto a la atención de alumnos y correcciones. Dos horas de clase más son muchas más horas de trabajo en casa.

Y en este terreno abro un debate que tiene poco recorrido en el sistema pero que convierte a la docencia, junto con la 'profesión' de alumno, en una labor singular: sus trabajadores se llevan parte del trabajo a casa. De hecho, el horario docente, en general, comprende 7,5 horas semanales que no tienen por qué realizarse en el centro de trabajo. Así, siendo una profesión de menor presencia en el puesto de trabajo, tiene a sus profesionales trabajando muchos domingos por la tarde.

Esto, entre otras muchas cosas positivas como la conciliación o la autonomía que otorgan al docente, también provoca disparidades en la dedicación, luchas en los claustros por los horarios y menor roce informal entre compañeros.

Es una propuesta contracultural, pero estimo que esta singularidad habría que ponerla en tela de juicio, reduciendo el voluntarismo docente y favoreciendo la coordinación de equipos: eliminar el trabajo en casa y tender al cumplimiento íntegro del horario en el espacio laboral.