La paradoja del 'Brexit'

En 2016 David Cameron convocó el referéndum de salida de la UE con un único objetivo, zanjar las divisiones entre conservadores y unirlos de una vez por todas en temas europeos. El tiro le salió por la culata y hoy su partido está más fragmentado que nunca. Cuando el primer ministro perdió la consulta, el temor compartido en todo el continente fue que el 'Brexit' dividiría a la Unión Europea. Dos años y medio después, la posible salida del Reino Unido el 29 de marzo debilita al proyecto europeo, pero mucho menos de lo esperado. Es la primera vez que un Estado miembro elige dejar de serlo y, además, uno de tanta envergadura como el británico.

Sin embargo, entre los 27 socios hay una notable unidad de acción para contener los daños. A quien realmente le perjudica la ruptura es al país que se marcha. Los costes económicos y empresariales sumarán una factura aún por calcular, en cualquier caso muy abultada. Depende de si finalmente la salida se produce con acuerdo o no, y de qué tipo. Pero la magnitud de los posibles perjuicios materiales, y también de la pérdida «poder blando» o de atracción, no es comparable al impacto negativo sobre el sistema constitucional del Reino Unido. Esta es la mayor paradoja: al salir de la UE, los británicos ven directamente amenazada su unidad y su constitución no escrita. El slogan de los alegres partidarios del 'Brexit' era justo el contrario, «recuperar de nuevo el control».

Pues bien, los equilibrios internos entre sus cuatro naciones y la garantía de su cohesión territorial se desbaratan al perder el anclaje en la integración europea. En Irlanda del Norte crece el sentimiento favorable a la unificación con el resto los irlandeses. Es la respuesta ante los problemas para mantener tras el 'Brexit' el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998, que exige una frontera totalmente porosa en la isla y se apoya en la aplicación del derecho europeo en dos Estados miembros que compartían mercado. En Escocia, diputados de todos los partidos reclaman obtener el mismo trato especial ofrecido por Bruselas a Irlanda del Norte, más conectada a la Unión en el ámbito de la libre circulación de mercancías que el resto del Reino Unido.

Si no lo consiguen, los nacionalistas escoceses podrían acelerar su petición de un nuevo referéndum de independencia, con el doble objetivo de lograr la independencia y después el ingreso en la UE, un argumento más difícil de combatir desde Londres. La salida de la Unión no solo es un pésimo negocio, sino una amenaza para el sistema constitucional de la democracia más venerable del mundo. No en vano, el historiador Timothy Garton Ash resume las distintas opciones que estarán sobre la mesa hasta el último minuto de la negociación con una frase lapidaria, «el mejor 'brexit' es que no haya 'Brexit'».