Los paracaidistas

En todas las campañas electorales hay outsiders o paracaidistas, candidatos llegados de fuera de la política, grandes fichajes que revolucionan, hacen hablar, airean la cerrada vida de los partidos y dan animación con sus aportaciones. Sus puntos de vista suelen ser interesantes porque no están acostumbrados al modo viciado de ser y actuar en política. Precisamente por eso, a veces, incluso, son incapaces de soportar la presión como le sucedió a la atleta Ruth Beitia. Ella descubrió que el mundo político era mucho peor de lo que había imaginado. Otros, en cambio, no dan el salto técnicamente a las listas pero ejercen como si lo hicieran y, desde sus púlpitos, asumen con más fiereza si cabe las posiciones, por ejemplo, José Manuel Soto quien no deja de producir polémicas en Twitter y podría haber sido un cabeza de lista muy jugoso en esta convocatoria.

Sin embargo, no podemos quejarnos con algunos fichajes de este año. Lo habíamos comprobado con Cayetana Álvarez de Toledo y acabamos de verlo también en Adolfo Suárez Illana. Uno de los valores interesantes de ambos es la libertad de opinión. Quizás sea lo más valioso de un paracaidista en un partido. Puede salirle mal, como a Beitia, o todo lo contrario si saben aguantar el tirón. Da la impresión de que ambos, Álvarez de Toledo y Suárez, van a poder hacerlo. Esa libertad no es solo hacia fuera, por la tranquilidad de no tener que vivir de la propia política, sino también y sobre todo hacia dentro por la ausencia de ataduras hacia un partido del que pueden desligarse. Es un ejercicio de serenidad que no tienen con frecuencia quienes han crecido y vivido de saltar de un cargo a otro. Los políticos profesionales, en el peor sentido de la palabra 'profesionales' deben cuidarse mucho de no decir y no hacer, de no moverse para no dejar de salir en la foto. En cambio, quien tiene un trabajo fuera, una carrera profesional y un criterio propio que no le dicta el partido, tiene una fuerza imparable, tal vez demasiado arrolladora que pueda acabar con su estrellato por su propia dimensión. Cayetana Álvarez de Toledo está hablando de Cataluña con una tranquilidad que les falta a otros porque saben las consecuencias de futuro que pueden tener esas palabras cuando llegue el día de pactar con su clarísimo enemigo. Ella habla como si no fuera a pactar, y tal vez lo pase mal llegado el momento. Suárez Illana dice lo que otros piensan pero no quieren afirmar en público no se les confunda con el oponente declarado que terminará siendo aliado. O sencillamente porque decir según qué cosas sobre el aborto no es aceptado ni por derecha ni por izquierdas. Suárez va a terminar en un limbo político del que tal vez no saque más que trasquilones, sobre todo, en un entorno donde el centro está demonizado y la política polarizada aunque luego presuman de pactos con ganas de tocar poder. En cualquier caso, son discursos que airean.